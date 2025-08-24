Điểm nóng tố tụng: Diễn biến mới vụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; Lý do Ca sĩ Chi Dân và anh trai bị đề nghị truy tố 24/08/2025 09:40

(PLO)- Bản tin cập nhật các thông tin tố tụng nổi bật trong tuần: Đề nghị truy tố 20 bị can thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà; Đề nghị truy tố ca sĩ Chi Dân và anh trai tội tổ chức sử dụng ‘hàng trắng’; Lãnh án vì gửi clip mặn nồng cho nhiều người để hạ nhục vợ cũ

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa có kết luận điều tra và đề nghị truy tố 33 bị can về các tội đưa nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế, đóng tại tỉnh Đồng Nai). Trong đó, 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ gồm: Lê Văn Hùng - Viện trưởng, Bùi Thế Hùng – nguyên Viện trưởng, Nguyễn Thành Công – phó Viện trưởng, Nguyễn Hữu Tý – nguyên Phó Viện trưởng, Nguyễn Văn Trọng- Trưởng khoa, Phạm Công Hoà - Trưởng khoa, Nguyễn Thành Quang – nguyên Trưởng khoa, Trần Tấn Thuyết – nguyên Trưởng khoa.