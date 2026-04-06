Công an tạo điều kiện cho Bảo Tín Minh Châu hoạt động bình thường 06/04/2026 19:29

(PLO)- Công an đang tạo điều kiện cho Công ty Bảo Tín Minh Châu hoạt động bình thường để đảm bảo các quyền lợi của người dân.

Chiều 6-4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quý I-2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đại diện Phòng PC03, Công an TP Hà Nội, cung cấp thông tin cho báo chí.

Trả lời câu hỏi về đảm bảo quyền lợi của khách hàng, người dân khi mua sản phẩm của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, đại điện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết:

“Trong quá trình điều tra vụ án Bảo Tín Minh Châu liên quan đến hệ thống sổ sách kế toán, chúng tôi thu giữ rất nhiều tài liệu có liên quan cũng như vàng nguyên liệu của doanh nghiệp. Qua quá trình làm việc chúng tôi cũng xác định doanh nghiệp có bán hàng cho người dân bằng giấy hẹn. Đến thời điểm này, Công ty Vàng bạc Đá quý Minh Châu vẫn đang hoạt động bình thường, chúng tôi cũng đang tạo điều kiện cho Công ty hoạt động bình thường để đảm bảo các quyền lợi của người dân.

Hiện cũng chưa có ý kiến, yêu cầu nào của người dân liên quan đến việc hẹn lấy vàng. Còn liên quan đến nguồn gốc vàng nguyên liệu mà Cơ quan CSĐT đã thu giữ, chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh rõ nguồn gốc, từ đó xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Phòng PC03, Công an TP Hà Nội cung cấp thông tin.

Với người dân có mua vàng Bảo Tín Minh Châu thì đây là giao dịch dân sự với doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ phải đảm bảo trả hàng. Nếu doanh nghiệp không đảm bảo trả hàng như thoả thuận ban đầu thì người dân có thể khiếu nại, tố giác với cơ quan công an để chúng tôi tiếp tục xác minh, làm rõ".

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, từ ngày 28-10-2024, công ty thay đổi người đại diện pháp luật sang bà Phạm Lan Anh. Ngày 2-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú cùng hai nhân viên kế toán về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.