Vụ 300 tấn thịt lợn bẩn ở Hà Nội: Cán bộ thú y nhận 2,5 tỉ 06/04/2026 18:54

(PLO)- Trong vụ hơn 300 tấn thịt bẩn ở Hà Nội, cơ quan công an đã làm rõ một số cán bộ thú ý nhận hơn 2,5 tỉ đồng.

Chiều 6-4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quý 1-2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị cung cấp thông tin.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh.

Ngày 17-3-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I đồng loạt tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền tại lò mổ Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội) có dấu hiệu giết mổ lợn không khỏe mạnh, phát hiện 543,1kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi cùng nhiều tài liệu liên quan. Cùng với đó, CATP cũng kiểm tra Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát, có địa chỉ tại xã Hồng Vân (Hà Nội), do Nguyễn Văn Thành là Giám đốc Công ty và vợ là Nguyễn Thị Bình.

Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cung cấp thông tin cho báo chí.

Quá trình kiểm tra phát hiện 176kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi và bệnh tai xanh ở lợn. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Đỗ Văn Thanh (là đối tượng cung cấp lợn cho Nguyễn Thị Hiền) và 4 đối tượng, nguyên là cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, thuộc Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y của TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến nay, Đỗ Văn Thanh đã tiến hành thu gom khoảng 3.600 con lợn (tương đương khoảng 300 tấn thịt) nghi bị nhiễm bệnh tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang rồi chuyển cho Nguyễn Thị Hiền tại lò mổ Vạn Phúc (Hà Nội) để giết mổ, bán ra thị trường. Theo đại diện PC03 (Công an TP Hà Nội), Nguyễn Thị Hiền đã bán cho người dân và Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát; sau đó, Công ty Cường Phát bán lại cho một số Công ty thương mại khác để cung cấp vào một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Tám bị can trong vụ án.

Để hợp thức hóa nguồn gốc của lợn, Đỗ Văn Thanh đã thông đồng với Vũ Kim Tuấn để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định. Tại khu giết mổ tập trung Vạn Phúc, cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm soát giết mổ đã tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe. Đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ. Tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỉ đồng.

Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hà Nội phát biểu cung cấp thông tin.

Ngày 25-3-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã ra Quyết định khởi vụ án hình sự, ra các quyết định khởi tố 4 bị can: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Thành về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Quyết định khởi tố 04 bị can nguyên cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tội Giả mạo trong công tác. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan công an cho biết, đã làm rõ được một số công ty đã nhập thịt lợn bẩn đưa vào 26 trường học công lập ở Hà Nội và một số trường dân lập, bếp ăn công nghiệp. Công an TP Hà Nội đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm các công ty, cá nhân liên quan về việc đã mua bao nhiêu thịt, đưa thịt bẩn vào trường học, bếp ăn công nghiệp như thế nào.