Chiêu trò của nữ chủ lò mổ và những cán bộ thú y 'nhận tiền' trong vụ 300 tấn lợn dịch bệnh 05/04/2026 14:21

(PLO)- Trong số 8 bị can vừa bị khởi tố trong vụ trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn dịch ở Hà Nội có tới 4 người là cán bộ ngành thú y.

Ngày 5-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây cung ứng thực phẩm “khép kín” đưa khoảng 300 tấn thịt lợn bẩn, nhiễm dịch tả châu Phi ra thị trường.

Đáng lo ngại, đích đến của số thực phẩm nhiễm bệnh này không chỉ là các chợ dân sinh mà còn là bếp ăn của các trường học ở Thủ đô Hà Nội.

Vì lợi nhuận, nhập lợn dịch bán có lời hơn lợn sạch

Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội cùng điều tra viên lấy lời khai của Đỗ Văn Thanh (trú tại Phú Thọ).

Ngày 17-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động giết mổ lợn tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, trú thôn Phương Nhị, xã Ngọc Hồi, Hà Nội). Lò mổ của Hiền nằm trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội).

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Hiền đã giết mổ lợn dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi. Hiền cùng một số người đã cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang... vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

Bên cạnh đó, đường dây của Hiền đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn nhiễm bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ.

Từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, nhóm Hiền đã tiêu thụ số lượng lớn lợn nhiễm bệnh để đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Từ đầu năm 2026 đến nay, đường dây của Hiền đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn).

"Bán hàng này, tôi có lời hơn là bán hàng sạch. Tôi mặc cả người “lái” rõ ràng là đưa được lợn vào trong cửa lò và đổ xuống chuồng thì tôi mới nhận, tôi bán. Còn tất cả, “lái” người ta phải có trách nhiệm, người ta lo từ trên đường cho đến qua chốt kiểm dịch. Chúng tôi giết mổ xong, cơ quan thú y sẽ vào, họ đóng dấu kiểm dịch lên con lợn”, Hiền khai nhận tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Thị Hiền cùng các bị can bị khởi tố.

Trong số 8 bị can bị khởi tố, có 4 người là cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ của Hà Nội và Phú Thọ. Vì lợi nhuận, họ đã bán rẻ trách nhiệm, biến những “tấm lá chắn” bảo vệ sức khỏe nhân dân thành giấy thông hành cho thực phẩm độc hại.

Quá trình điều tra, công an xác định tại Cơ sở giết mổ tập trung Vạn Phúc được Sở NN&MT Hà Nội phân công, bố trí cán bộ thuộc biên chế của Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ động vật thuộc Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y TP Hà Nội thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm soát giết mổ động vật.

"Làm khó" rồi chia nhau... tiền

Hàng ngày, tổ kiểm soát giết mổ Vạn Phúc làm việc theo 3 ca (từ 8 giờ sáng hôm nay đến 8 giờ sáng hôm sau). Cán bộ được luân phiên theo các ca trực, không cố định theo giờ.

Tại đây, Nguyễn Phong Nam và Nguyễn Thị Phương Lan (cùng giữ chức vụ Tổ phó) đã tự đặt ra quy định: Đối với những chuyến hàng có trọng lượng dưới 80kg/con lợn sẽ phải kiểm soát chặt chẽ, không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ và giao nhiệm vụ cho các cán bộ tổ viên thực hiện kiểm soát theo ca trực. Lý do bởi những con lợn này khả năng nghi bị nhiễm bệnh dịch cao.

Đêm 16-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với nhiều đơn vị chia làm 6 mũi, đồng loạt tiến hành phá án thành công.

Nếu thương lái muốn vận chuyển xe chở lợn vào bên trong lò mổ phải nộp tiền cho cán bộ kiểm soát giết mổ, từ 250 ngàn đồng/chuyến đến 500 ngàn đồng/chuyến xe tùy từng mức độ, thậm chí có xe phải trả từ 3 đến 4 triệu đồng mới được đi qua bốt kiểm soát vào bên trong giao lợn cho chủ lò mổ.

Ngoài ra, Nam đã yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/tháng. Nếu không nộp tiền, Nam sẽ gây khó dễ không cho lợn vào lò mổ. Số tiền thu được Nam chuyển lại cho Lan quản lý, ghi chép vào sổ sách, báo cáo Lê Ngọc Anh (Trạm trưởng) hàng ngày và cuối tháng chia nhau cùng hưởng lợi.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2025 đến ngày 15-3, Anh, Nam, Lan là các cán bộ có chức vụ phụ trách hoạt động kiểm soát giết mổ tại lò mổ Vạn Phúc đã vượt quá phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, cùng bàn bạc tự đặt ra các quy định để thu tiền trái phép, chiếm đoạt tiền của các lái xe, thương lái, người mua hàng và chủ lò mổ tại lò mổ Vạn Phúc số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Công an kiểm tra lò mổ lợn.

Vũ Kim Tuấn (cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật, Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ) đã lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn được giao, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch khi không thực hiện việc kiểm dịch theo đúng quy trình, cấp sai thông tin về chủ hàng, sai thông tin về số lượng hàng hóa, tạo cơ hội để các thương lái kinh doanh, buôn bán được các con lợn có nhiễm dịch bệnh.

Từ tháng 1-2026 đến ngày 16-3, Tuấn đã sửa chữa, làm sai lệnh nội dung của 42 bộ Giấy chứng nhận kiểm dịch cho các đối tượng sử dụng để vận chuyển lợn, đưa vào lò mổ Vạn Phúc.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 25-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan. Cùng với đó, 8 bị can đã bị khởi tố.

Ngày 27-3, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 8 bị can nêu trên.

Công an Hà Nội cùng cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ cho học sinh, người dân.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và kịp thời ngăn chặn nguy cơ thực phẩm không đảm bảo chất lượng xâm nhập vào bếp ăn học đường, bảo vệ sức khỏe học sinh, những mầm non tương lai của đất nước.