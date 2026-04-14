Va chạm xe container, nữ sinh đi xe máy tử vong thương tâm 14/04/2026 13:59

(PLO)-Đang trên đường đến trường, nữ sinh đi xe máy va chạm với xe container dẫn đến tử vong.

Ngày 14-4, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 19 (thuộc địa bàn phường Quy Nhơn) khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 15 phút cùng ngày, tài xế ĐKL (31, ngụ xã Phù Mỹ, Gia Lai) điều khiển xe ô tô đầu kéo 78H-011.71 kéo theo rơ mooc BKS 78R-008.15 chở hàng di chuyển trên quốc lộ 19 theo hướng Bắc Nam. Khi xe đầu kéo này đến khu vực cầu Hà Thanh (qua khu phố 33, phường Quy Nhơn) thì xảy ra va chạm với xe máy 77AA-136.xx do em Nguyễn Thị Ngọc T (17 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến em T tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng. Được biết, em T bị tai nạn khi đang trên đường đến trường học.

Sau tai nạn, lực lượng công an đã tiến hành bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.