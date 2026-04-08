Cảnh sát vào cuộc vụ chú rể bị tai nạn trong ngày cưới vì sợi dây bắc ngang đường 08/04/2026 17:50

(PLO)- Cảnh sát giao thông ở Đắk Lắk đã vào cuộc, xác minh vụ tai nạn giao thông do sợi dây cáp căng ngang đường.

Chiều 8-4, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã cử cán bộ xác minh, làm rõ để xử lý vụ việc tài xế căng sợi dây cáp ngang qua đường, khiến một thanh niên bị tai nạn, tại xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk.

Anh H bị té do sợi dây cáp căng ngang đường. Ảnh: Chụp màn hình

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, sau vụ tai nạn, các bên liên quan không trình báo đến cơ quan công an mà thống nhất tự thỏa thuận với nhau về mặt dân sự. Tuy nhiên, khi nắm bắt vụ việc đơn vị vẫn xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, ông PPS (42 tuổi, ngụ xã Ea Hiao) là người đã dùng dây cáp căng ngang đường.

Theo đó, khoảng 13 giờ 44 phút ngày 7-4, ông S nối dây cáp từ xe tải 47C-270.99 của mình để kéo xe tải 47H-028.76 của ông LVH đang mắc lầy.

Khi hai xe tải đang kéo nhau thì anh TVH (26 tuổi, ngụ xã Ea Hiao) điều khiển xe máy ngang qua, vướng phải sợi dây cáp và ngã ra đường. Vụ tai nạn khiến anh H bị trầy xước ở đầu gối trái, xe máy hư hỏng.

Bước đầu, CSGT nhận định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tài xế PPS điều khiển phương tiện, dùng dây cáp kéo theo xe khác.

Như PLO đã thông tin, chiều 7-4, một thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường thôn 8B, xã Ea Hiao, thì bị té do vướng vào sợi dây cáp căng ngang đường.

Theo người thân, nạn nhân là chú rể, anh này bị tai nạn ngay trong ngày cưới của mình khi đi mua đá lạnh.