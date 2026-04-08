Vì sợi dây bắc ngang đường, chú rể ở Đắk Lắk bị tai nạn ngay trong ngày cưới 08/04/2026 13:27

(PLO)- Trong ngày cưới, một chú rể ở Đắk Lắk đi mua đá lạnh để về uống nước thì bị tai nạn vì sợi dây nối giữa hai xe tải, bắc ngang qua đường.

Ngày 8-4, thông tin từ UBND xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên bị thương vì vướng phải sợi dây nối giữa hai xe tải, bắc ngang qua đường.

Nam thanh niên bị tai nạn vì sợi dây nối giữa hai xe tải bắc ngang đường. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 7-4, một thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường thuộc thôn 8B, xã Ea Hiao.

Không may, người này đã vướng vào sợi dây nối giữa hai xe tải (tài xế nối dây bắc qua đường để tời xe lên, không có ai cảnh báo) và té xuống đường, bị thương.

Theo người nhà nạn nhân, tai nạn xảy ra trong đúng ngày cưới của nam thanh niên. Do trời nắng nóng, chú rể lái xe máy đi mua đá lạnh về pha nước uống và bị nạn.

Clip vụ tai nạn.

Sau tai nạn, các tài xế xe tải liên quan đã xuống xe, đưa nạn nhân đi thăm khám và thương lượng giải quyết vụ việc. Rất may, chú rể chỉ bị xây xước nhẹ ở chân và đã trở về nhà.

Clip về vụ tai nạn nói trên được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều người chê trách 2 tài xế xe tải vì căng dây ngang đường nhưng không có bất kỳ cảnh báo nào, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.