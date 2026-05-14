Bò rừng xuất hiện tại vườn quốc gia Yok Đôn 14/05/2026 08:48

Ngày 14-5, thông tin từ vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết thông qua hệ thống bẫy ảnh, đơn vị vừa phát hiện đàn bò rừng quý hiếm.

Đàn bò rừng xuất hiện tại vườn quốc gia Yok Đôn. Ảnh: V.Q

Hiện kiểm lâm đang tăng cường lực lượng để tuần tra, bảo vệ tại khu vực phát hiện đàn bò nhằm ngăn chặn các hành vi xâm hại. Đồng thời, kiểm lâm cũng tăng cường rà soát, tháo gỡ bẫy thú trên diện rộng, đặc biệt là những nơi đàn bò có thể đi qua.

Theo lãnh đạo vườn quốc gia Yok Đôn, loài bò rừng được phát hiện thuộc nhóm IB, nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Bò rừng đang gặm cỏ. Ảnh: V.Q

“Thông qua bẫy ảnh, chúng tôi ghi nhận bốn con bò rừng. Tuy nhiên, số lượng thực tế ngoài tự nhiên có thể nhiều hơn”- lãnh đạo này nói.

Vườn quốc gia Yok Đôn có diện tích hơn 115.500 ha. Đây là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật hoang dã, nhiều loài trong số này được liệt kê trong Sách đỏ như: Voi hoang dã, bò rừng…

Bẫy ảnh ghi lại cảnh bò rừng xuất hiện trong Vườn quốc gia Yok Đôn. Ảnh: V.Q

Bò rừng thường sống ở vùng đồi núi, rừng thưa, có số lượng ít và đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao. Mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển và buôn bán loài động vật này đều bị nghiêm cấm. Người vi phạm có thể bị phạt tiền hoặc đối mặt với mức án 1- 15 năm tù.