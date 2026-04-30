Bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói 30/04/2026 09:06

(PLO)- Chính phủ bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN, về giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước thực hiện tại cấp bộ, tỉnh.

Chính phủ vừa ban hành tám nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

Các nghị quyết này thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT, Bộ VH-TT&DL, Bộ Y tế, Bộ Công an và một Nghị quyết chung do Bộ Tư pháp chủ trì áp dụng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, đã sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai nghị quyết của Chính phủ, 155 nghị định và sáu quyết định của Thủ tướng.

Với việc ban hành các văn bản này, bốn chỉ tiêu cốt lõi theo Kết luận 18-KL/TW của Trung ương đã được hoàn thành. Đối với thủ tục hành chính, 184 thủ tục bị bãi bỏ, 134 thủ tục được phân cấp giải quyết xuống địa phương và 349 thủ tục được đơn giản hóa, đưa quy mô thủ tục hành chính cấp Trung ương về mức 27%. Đối với điều kiện kinh doanh, 890 điều kiện bị bãi bỏ và bốn điều kiện được đơn giản hóa.

Quá trình thực thi dự kiến sẽ giảm hơn 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ cho đối tượng chịu tác động so với năm 2024. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Chính phủ trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Chính phủ bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN, về giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước thực hiện tại cấp bộ, tỉnh. Ảnh: MINH HOÀNG

Cắt giảm, đơn giản hóa sáu thủ tục lĩnh vực bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ

Liên quan đến cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 22/2026, có hiệu lực thi hành từ 29-4-2026 đến hết 1-3-2027.

Về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới, xe máy chuyên dùng, Nghị quyết 22/2026 phân cấp thẩm quyền giải quyết ba thủ tục từ cấp Trung ương cho Công an cấp tỉnh. Bao gồm thủ tục cấp phép hoạt động, thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động và thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động đối với phương tiện giao thông thông minh.

Nghị quyết cũng cắt giảm nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp, quản lý căn cước như bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN, về giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh; bãi bỏ thủ tục tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh. Ngoài ra, Chính phủ cũng bãi bỏ bốn thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Đối với lĩnh vực định danh và xác thực điện tử, Nghị quyết 22/2026 bãi bỏ bốn thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh gồm bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho người nước ngoài thực hiện tại cấp bộ; bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, căn cước điện tử cho công dân Việt Nam thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh; bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh.

Nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nghị quyết cũng bãi bỏ thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh, cấp xã.

Trong lĩnh vực đăng ký quản lý con dấu, Nghị quyết 22/2026 bãi bỏ ba thủ tục hành chính tại cấp bộ và cấp tỉnh, phân cấp từ công an cấp tỉnh xuống công an cấp xã đối với hai thủ tục (đăng ký mẫu con dấu mới; đăng ký lại mẫu con dấu).

Về lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nghị quyết phân cấp giải quyết thủ tục hành chính từ cấp bộ về cấp tỉnh và đơn giản hóa đối với bảy thủ tục. Đồng thời, cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa 11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng.

Chính phủ bãi bỏ một thủ tục hành chính liên quan sát hạch, cấp giấy phép lái xe thực hiện tại cấp bộ và phân cấp ba thủ tục hành chính tại cấp bộ. Ảnh: THY NHUNG

Trong lĩnh vực sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Chính phủ bãi bỏ một thủ tục hành chính thực hiện tại cấp bộ và phân cấp ba thủ tục hành chính tại cấp bộ. Cùng đó, cắt giảm, đơn giản hóa sáu thủ tục hành chính lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; bãi bỏ bốn thủ tục hành chính cấp bộ thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung 10 nghị định để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm có hiệu lực trước ngày 1-3-2027.

Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm chủ động xây dựng, ban hành Thông tư để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm có hiệu lực trước ngày 1-3-2027; công bố, công khai thủ tục hành chính theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.