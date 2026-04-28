Thủ tướng: Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch 28/04/2026 18:57

(PLO)-Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, khi có môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, dự báo được, giảm chi phí, thì chắc chắn người dân, doanh nghiệp sẽ yên tâm kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng.

Chiều 28-4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các ĐBQH TP Hải Phòng tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại Hội nghị, Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ Nhất, hoạt động của đoàn tại kỳ họp và kết quả giải quyết các kiến nghị trước đây của cử tri; cũng như ghi nhận các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI. Ảnh: VGP

Bắt tay ngay vào công việc với quyết tâm chính trị cao

Báo cáo với cử tri, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh thêm một số nội dung, kết quả của kỳ họp, cũng như nhiều điểm mới quan trọng trong hoạt động, vận hành của hệ thống chính trị thời gian qua.

Thủ tướng cho biết thông thường, kỳ họp thứ Nhất của các khóa Quốc hội thường chỉ thực hiện công tác nhân sự. Nhưng trước yêu cầu phát triển, kỳ họp Quốc hội lần này đã có chương trình nghị sự linh hoạt, có độ mở cao, bổ sung và xử lý ngay các vấn đề cấp bách phát sinh, thực tiễn đặt ra; thông qua hàng loạt quyết sách quan trọng liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành các quy định của pháp luật với sự thống nhất cao.

Về hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, ngay sau khi được Quốc hội bầu, phê chuẩn, Chính phủ đã bắt tay ngay vào công việc theo hướng quyết tâm chính trị cao kết hợp với các giải pháp cụ thể; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, liên tục trong quản lý, điều hành; đồng thời tạo khí thế mới, quyết tâm mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, nổi bật là việc chỉ đạo một số công việc quan trọng, cấp bách.

Theo đó, chỉ đạo quyết liệt triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ Kết luận 18-KL/TW của Trung ương, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội. Tổ chức ngay các cuộc làm việc với các bộ, ngành để xử lý, giải quyết các vấn đề lớn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo kết quả kỳ họp thứ Nhất Quốc hội với các cử tri. Ảnh: VGP

Để tạo không gian phát triển mới, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, ổn định, dễ dự báo, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, một trong những trọng tâm chỉ đạo của Chính phủ là quyết liệt chỉ đạo các biện pháp mạnh mẽ ngay trong tháng 4 này để cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cắt giảm thời gian thực hiện, chi phí tuân thủ và quan trọng hơn nữa là củng cố, tăng cường lòng tin của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng nêu rõ, điều này có ý nghĩa rất quan trọng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần đạt tăng trưởng 2 con số và quá trình này có đánh giá độc lập, cầu thị lắng nghe ý kiến các hiệp hội, doanh nghiệp và nhiều bộ, ngành đã đi đầu có phương án để vừa cắt giảm các điều kiện, thủ tục rất quyết liệt, thực chất, vừa phân cấp giải quyết cho địa phương, vừa đơn giản hóa thành phần hồ sơ.

Cùng với đó, Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương rà soát các dự án vướng mắc, tồn đọng với nguồn lực rất lớn, báo cáo các cấp có thẩm quyền, bổ sung ngay vào chương trình Kỳ họp thứ Nhất, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết với cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá để tiếp tục xử lý, giải quyết.

Thủ tướng khẳng định, việc này nếu quyết tâm, làm tốt, hiệu quả thì chắc chắn giải phóng nguồn lực lớn phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội và quan trọng hơn nữa, vấn đề lớn nhất là củng cố, tăng cường lòng tin cho người dân, doanh nghiệp.

"Khi có môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, dự báo được, giảm chi phí, thì chắc chắn người dân doanh nghiệp sẽ yên tâm kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, một vấn đề rất được Chính phủ quan tâm là về khả năng chống chịu trước bối cảnh khó khăn, biến động của các hộ, cá nhân kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ. Chỉ trong ít ngày, Chính phủ đã khẩn trương nghiên cứu phương án điều chỉnh các luật về thuế, trình Quốc hội ban hành ngay tại Kỳ họp thứ Nhất và trong tuần tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn, trong đó chủ động đề xuất nâng mức chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh, cá nhân từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỉ đồng/năm.

Cùng với đó, cấp có thẩm quyền và Chính phủ đã ban hành các chính sách phù hợp, các biện pháp rất khẩn trương, quyết đoán trong thời gian rất ngắn, sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành, bảo đảm an ninh năng lượng (điện, xăng dầu); điều hành, điều tiết, ổn định thị trường...

Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng cũng đã báo cáo với cử tri một số nét lớn về tình hình của đất nước, công tác xây dựng đảng, việc triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Cử tri TP Hải Phòng nêu các ý kiến, đề xuất. Ảnh: VGP

Chính phủ hành động quyết liệt hơn, tư duy đổi mới hơn

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng cho biết Chính phủ xác định hành động quyết liệt hơn, tư duy đổi mới hơn, trọng tâm rõ hơn, trách nhiệm cao hơn và hiệu quả thực thi tốt hơn trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Theo đó, quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển KTXH, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 2026-2030 gắn với tăng trưởng 2 con số; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua. Đẩy nhanh việc tổng rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, nhất là đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; cắt giảm thực chất thời gian, chi phí; rõ ràng, minh bạch, có thể dự báo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo kết quả kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI với các cử tri Hải Phòng. Ảnh: VGP

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tập trung triển khai các dự án trọng điểm, chiến lược, nhất là giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, cảng biển, năng lượng; tập trung xử lý các dự án tồn đọng; thúc đẩy đô thị hoá.

Cùng với đó, thúc đẩy mạnh hơn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Xây dựng bộ máy, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả…

Hải Phòng phải là địa phương tiêu biểu về tinh thần đổi mới

Đối với Hải Phòng, Thủ tướng khẳng định Hải Phòng có vai trò, vị trí chiến lược đối với sự phát triển của đất nước; liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, có đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Trong quý I-2026, dù chịu tác động tiêu cực từ bên ngoài, KTXH Hải Phòng vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao: GRDP tăng 11,21%, xuất khẩu đạt 12,1 tỉ USD; thu ngân sách nhà nước, đầu tư công và thu hút đầu tư là những điểm sáng…

Thủ tướng nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra đối với Hải Phòng là phải triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; phải là địa phương tiêu biểu về tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động, hiệu quả trong tổ chức thực hiện; tiếp tục phát triển mạnh hơn, nhanh hơn, bền vững hơn; khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics, dịch vụ hiện đại; đi đầu về cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện để Hải Phòng phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế, vai trò, vị trí; triển khai thật tốt, thật hiệu quả, thật thực chất các cơ chế, chính sách đã ban hành cho Hải Phòng.

Thủ tướng và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: VGP

Về các nội dung cử tri quan tâm, liên quan phân cấp cho TP, Thủ tướng cho biết trong tháng 6 tới đây sẽ tiến hành sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các vướng mắc sẽ được rà soát, đánh giá và các cơ quan sẽ xem xét, quyết định với tinh thần phân cấp rất mạnh mẽ cho thành phố cũng như các địa phương.

Về pháp luật đất đai, Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai trong năm 2026 và các văn bản liên quan. Đồng thời, rà soát phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, số hóa và làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai toàn quốc trong quý II-2026; lập, điều chỉnh, phê duyệt hệ thống các quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thống nhất với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, hoàn thành trong quý II.

Thủ tướng cũng cho biết đã chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương điều chỉnh, sửa đổi các quy định để bảo đảm liên thông đồng bộ các dữ liệu trong triển khai các thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp…