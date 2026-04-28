Phó Thủ tướng Phan Văn Giang trả lời nhiều kiến nghị của cử tri Thái Nguyên 28/04/2026 16:26

(PLO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu Quốc hội đã trả lời cụ thể các kiến nghị của cử tri về chính sách người có công, hạ tầng giao thông và an sinh xã hội.

Chiều 28-4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đến 19 điểm cầu xã, phường.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên lắng nghe ý kiến phát biểu của cử tri. Ảnh: VGP.

Tại hội nghị, Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thái Nguyên báo cáo kết quả kỳ họp thứ Nhất. Theo đó, sau 12 ngày làm việc, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành chương trình đề ra, kiện toàn nhân sự cấp cao Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình.

Quốc hội đã bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo quan trọng gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ, cơ quan tư pháp. Về kinh tế - xã hội, Quốc hội thông qua nhiều nghị quyết chiến lược giai đoạn 2026-2030, tạo khung pháp lý để huy động nguồn lực đất nước.

Trong hoạt động lập pháp, Quốc hội xem xét thông qua 9 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đáng chú ý là các luật phục vụ cải cách tư pháp như Luật Hộ tịch (sửa đổi), Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Các chính sách thuế về thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu cũng được điều chỉnh để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tích cực đóng góp với 14 lượt phát biểu tại tổ và 6 lượt tại hội trường. Các đại biểu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xử lý trụ sở dôi dư, đầu tư hạ tầng liên kết vùng và phòng chống thiên tai.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: VGP

Sau khi lắng nghe cử tri, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các thành viên trong đoàn đã trao đổi, trả lời trực diện các kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách đối với người có công, quân nhân xuất ngũ.

Đồng thời, đoàn cũng làm rõ các vấn đề về đầu tư dự án giao thông trọng điểm, nhất là giao thông kết nối các khu di tích lịch sử cách mạng; công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, phòng chống buôn lậu; chính sách chi trả bảo hiểm xã hội đối với thuốc đặc trị; phát triển y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội.