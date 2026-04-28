Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tri ân 60 liệt sĩ thanh niên xung phong 28/04/2026 15:06

(PLO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), ngày 28-4, tại Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái.

Di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tọa lạc tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác tại Di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Ảnh: VGP

Đúng vào đêm Noel năm 1972 (ngày 24-12-1972), tại địa bàn xã Gia Sàng, TP Thái Nguyên, bom đạn của đế quốc Mỹ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân. Trong đó, có 60 thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam.

Sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị thể hiện tinh thần quả cảm phi thường, góp phần cùng quân dân tỉnh Bắc Thái và cả nước đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù.

Để ghi công các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-1994), Thành đoàn Thái Nguyên đã phát động thực hiện công trình xây dựng bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP

Ngày 28-4-2009, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại đội 915 thuộc Đội Thanh niên xung phong 91 Bắc Thái.

Tháng 12-2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng đây là Di tích Quốc gia địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên.

Di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 là một điểm nhấn trong hành trình về nguồn của du khách khi đến với Thái Nguyên. Đây là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công lao to lớn của các thanh niên xung phong đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.