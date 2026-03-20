Tây Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt 20/03/2026 18:26

(PLO)- Tỉnh ủy Tây Ninh công bố nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chiều 20-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, với nhiều nội dung điều động, bổ nhiệm quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ông Đinh Văn Sáu và bà Mai Đặng Thảo Nguyên. Ảnh: HUỲNH DU

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Đinh Văn Sáu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thủ Thừa, được cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thủ Thừa nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm ông Đinh Văn Sáu giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, kể từ ngày 20-3.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh cùng các đại biểu chúc mừng ông Sáu và bà Nguyên. Ảnh: HUỲNH DU

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng có quyết định điều động, chỉ định bà Mai Đặng Thảo Nguyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 20-3.

Ông Võ Thành Trí, Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thủ Thừa. Ảnh: THỦ THỪA

Trước đó, trong cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh cũng đã tổ chức hội nghị triển khai một số quyết định nhân sự. Theo đó, ông Võ Thành Trí, Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng thời giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thủ Thừa, kể từ ngày 20-3.

Ông Trần Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Tập được điều động và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bến Lức. Ảnh: LÊ HẠNH

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng công bố quyết định cho thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Tân Tập đối với ông Trần Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Tập và điều động, chỉ định ông tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Bến Lức nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 20-3.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại xã Bến Lức. Ảnh: LÊ HẠNH

Phát biểu tại các hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh rằng việc sắp xếp, điều động và bổ nhiệm cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đây là giải pháp nhằm củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này, đồng thời bày tỏ kỳ vọng trên cương vị mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, nỗ lực học tập và rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các quyết định điều động, bổ nhiệm lần này được đánh giá là bước đi quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Tây Ninh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.