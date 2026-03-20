Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào 20/03/2026 20:48

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Thượng tướng Vanthong Kongmany cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều ngày 20-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào do Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội của mỗi Đảng, cũng như các cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò đặc biệt của quan hệ hợp tác truyền thống, gắn bó giữa Bộ Công an hai nước. Ông gửi lời chúc mừng Thượng tướng Vanthong Kongmany được bầu vào Ủy viên Ban Bí thư, đồng thời được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an Lào.

Chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và mang ý nghĩa lịch sử mà Lào đã đạt được sau 40 năm đổi mới, Tổng Bí thư tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và với đường lối đổi mới toàn diện, đất nước, lực lượng vũ trang và nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X giai đoạn 2026 - 2030, xây dựng đất nước Lào hòa bình, ổn định, thống nhất và phồn vinh.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam – Lào, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng an ninh hai nước.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào, coi đây là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của mỗi nước.

Ông nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một luôn ủng hộ Lào phát triển, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Lào trên tất cả các lĩnh vực, hai nước Việt Nam – Lào sẽ nắm chặt tay vững bước cùng nhau phát triển.

Tổng Bí thư đánh giá cao hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai Bộ Công an hai nước, xứng đáng là một trong những lĩnh vực trụ cột trong quan hệ giữa hai nước góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Tổng Bí thư đánh giá cao hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai Bộ Công an hai nước. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị trong thời gian tới, Bộ Công an hai nước cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, nắm chắc tình hình, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, ngăn chặn phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy,… bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định và phát triển; hai bên kiên quyết, kiên trì không để các thế lực thù địch lợi dụng lãnh thổ của nước này chống phá nước kia.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng 71 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22-3-1955-22-3-2026). Ông cũng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các Lãnh đạo cấp cao của Lào.

Thượng tướng Vanthong Kongmany chân thành cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước tới nay. Ông trân trọng gửi tới Tổng Bí thư Tô Lâm lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thượng tướng Vanthong Kongmany cũng thông báo với Tổng Bí thư Tô Lâm về tình hình Lào gần đây, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, tình hình hợp tác giữa hai Bộ Công an hai nước. Thượng tướng bày tỏ cảm ơn những đánh giá tốt đẹp về quan hệ hai Đảng hai nước và quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Công an cũng như lực lượng an ninh – quốc phòng hai nước.

Thượng tướng Vanthong Kongmany khẳng định Bộ Công an Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam trong việc bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi hoàn cảnh góp phần giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển.