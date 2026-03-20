TP.HCM tổng kết Nghị quyết 31, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt 20/03/2026 17:41

(PLO)- TP.HCM sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 31 và tham mưu Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về xây dựng, phát triển thành phố, đồng thời xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 31).

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ đánh giá toàn diện kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng. Thành phố cũng nhìn nhận lại việc triển khai các cơ chế, chính sách đột phá và tác động thực tiễn đối với sự phát triển chung.

Cùng với đó, TP.HCM tập trung phân tích những hạn chế, điểm nghẽn và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Trên cơ sở này và cập nhật định hướng từ Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, thành phố sẽ tham mưu Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới. Mục tiêu là tạo ra cơ chế phù hợp với yêu cầu phát triển, vai trò và vị thế của TP.HCM trong giai đoạn mới.

TP.HCM sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 31 và tham mưu Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về xây dựng, phát triển thành phố với tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: THUẬN VĂN

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc đánh giá phải khách quan, khoa học, có căn cứ thực tiễn vững chắc. Quá trình này phải gắn với việc kế thừa hiệu quả các cơ chế từ các nghị quyết của Quốc hội như: Nghị quyết 98/2023, Nghị quyết 260/2025, Nghị quyết 188/2025, Nghị quyết 222/2025...

Việc tổng kết dự kiến hoàn tất để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 4-2026. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt, trình Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10-2026.

Song song với tổng kết Nghị quyết 31, TP.HCM tập trung tham mưu dự thảo nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Nội dung sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành phố đặc biệt nhấn mạnh việc đề xuất các nguyên tắc lãnh đạo mới và chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế để thành phố phát triển nhanh, đột phá và bền vững.

Sản phẩm của đề án bao gồm: Tờ trình trình Bộ Chính trị; báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 31; dự thảo Nghị quyết mới của Bộ Chính trị và dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Từ nay đến đầu tháng 4, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, các nguyên lãnh đạo và các sở, ngành để hoàn thiện các dự thảo. Sau khi lấy ý kiến các cơ quan Trung ương, thành phố sẽ hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội.