Bắt đầu phân làn cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn, cấm chiều từ Hà Nội đi Ninh Bình 22/02/2026 18:01

(PLO)- Lượng người và phương tiện tăng cao nên cơ quan chức năng đã phân làn cao tốc, thông tuyến ưu tiên phương tiện đi về TP Hà Nội.

Từ 16 giờ 30 phút chiều 22-2, lực lượng CSGT và đơn vị quản lý đường cao tốc đã phân làn cho thông tuyến ưu tiên phương tiện đi về Hà Nội trên toàn bộ đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ. Theo đó, cấm chiều đường đi vào cao tốc và chiều từ Hà Nội đi Ninh Bình.

Các phương tiện di chuyển trên cao tốc Pháp Vân (Hà Nội) chiều 22-2. Ảnh: V.LONG

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), hiện nay, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn, đoạn từ Km230 hướng về Km211 (thuộc địa phận xã Đại Xuyên, TP Hà Nội) tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm.

Để giảm tải và bảo đảm giao thông thông suốt, Đội 3, Cục CSGT tổ chức phân luồng cho các phương tiện đi ngược chiều (theo hướng dẫn của lực lượng CSGT) từ Km216 đến Km211 nhằm tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông thuận lợi về Hà Nội.

Lúc 14 giờ 30 phút chiều 22-2 bắt đầu phân làn cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn. Ảnh: CSGT

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông: Chấp hành nghiêm hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng. Giảm tốc độ, chú ý quan sát khi đi vào khu vực phân luồng. Giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không tự ý quay đầu hoặc chuyển làn sai quy định.