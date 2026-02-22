Ngày cuối nghỉ Tết: Cao tốc Bắc - Nam ùn ứ hướng về Hà Nội, Nội Bài đón khách kỷ lục 22/02/2026 17:55

(PLO)- Mùng 6 Tết, lượng người trở lại Hà Nội tăng cao khiến cao tốc Bắc - Nam đoạn hướng về Thủ đô ùn ứ cục bộ. Trong khi đó, sân bay Nội Bài ghi nhận sản lượng hành khách và chuyến máy bay cao kỷ lục trong ngày cuối kỳ nghỉ.

Ngày 22-2, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân quay trở lại thành phố Hà Nội tăng mạnh. Các tuyến đường bộ hướng về Hà Nội đông đúc từ sáng đến chiều.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Hà Tĩnh ra Hà Nội, lượng xe tăng cao so với những ngày trước. Nhiều đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra ùn ứ cục bộ.

Khoảng 12 giờ trưa, đoạn từ Thanh Hóa ra Hà Nội dù được phép lưu thông với tốc độ 80-100 km/giờ nhưng thực tế các phương tiện chỉ di chuyển 50-60 km/giờ. Có thời điểm, xe phải giảm xuống còn khoảng 30 km/giờ do mật độ quá đông.

Dù đoạn đường cho chạy với vận tốc 80km/h nhưng phương tiện đông đúc khiến tài xế phải di chuyển chậm.

Tình trạng ùn ứ kéo dài đến đầu giờ chiều. Trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, khoảng 14 giờ, một xe tải gặp sự cố khiến giao thông ùn tắc hơn 1 km. Các phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực này.

Tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội, đoạn nối với đường Vành đai 3 trên cao, dòng xe phải nhích từng chút một. Nhiều tài xế cho biết mất thêm khoảng 30 phút đến 1 giờ so với ngày thường để vào trung tâm thành phố.

Một xe tải gặp sự cố trên đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ gây ùn tắc. Ảnh: V.LONG

Không chỉ đường bộ, các bến xe lớn tại Hà Nội cũng trong tình trạng đông đúc. Tại bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, Mỹ Đình, lượng xe khách liên tục ra vào. Khu vực phòng chờ và sân bến kín người.

Nhiều nhà xe tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội như Văn Minh, Quyết Thắng… tăng cường thêm chuyến trong ngày mùng 6 nhưng lượng khách vẫn lấp đầy. Đại diện một số nhà xe cho biết trong các ngày 23 và 24-2, lượng vé bán ra vẫn rất cao, nhiều chuyến đã hết chỗ từ sớm.

Lực lượng chức năng được tăng cường khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Ảnh: N.GIANG

Trong khi đó, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sản lượng hành khách và chuyến bay trong ngày 22-2 đạt mức cao kỷ lục kể từ đầu năm.

Theo đại diện Cảng, tổng lưu lượng hành khách qua cảng dự kiến đạt 124.546 lượt. Trong đó, khách quốc tế đạt 48.837 lượt, khách nội địa đạt 75.709 lượt.

Sân bay Nội Bài đón lượng khách tăng cao kỷ lục. Ảnh: NA

Cùng ngày, Cảng phục vụ 702 lượt chuyến máy bay cất, hạ cánh, gồm 317 chuyến quốc tế và 385 chuyến nội địa. Đây là một trong những ngày cao điểm nhất của đợt nghỉ lễ năm nay.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết trong suốt cao điểm Tết, đội ngũ cán bộ, nhân viên duy trì chế độ trực 24/7. Cảng phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không và lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng phục vụ hành khách.

Để hành trình được thuận lợi, Cảng khuyến nghị hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến. Người dân nên ưu tiên sử dụng web check-in, kiosk check-in tại sân bay hoặc ứng dụng VNeID để tiết kiệm thời gian xếp hàng.

Ngoài ra, hành khách được khuyến cáo có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành ít nhất 2 tiếng đối với chuyến nội địa và 3 tiếng đối với chuyến quốc tế. Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện cá nhân đạt đỉnh, Cảng cũng khuyến khích hành khách ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng để giảm áp lực cho khu vực sân đỗ ô tô.

Theo đánh giá của các đơn vị vận tải, cao điểm đi lại sau Tết thường kéo dài thêm vài ngày do người lao động, sinh viên trở lại làm việc và học tập. Vì vậy, tình trạng đông đúc trên các tuyến cao tốc và tại sân bay có thể còn tiếp diễn trong những ngày tới.