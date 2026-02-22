Quốc lộ 62 và Quốc lộ N2 ùn ứ kéo dài, phương tiện xếp hàng nhiều km 22/02/2026 17:58

(PLO)- Quốc lộ 62 và Quốc lộ N2 đồng loạt quá tải, hàng nghìn ô tô, xe máy nối đuôi nhiều km, giao thông ùn ứ kéo dài từ trưa đến chiều.

Từ trưa đến chiều ngày 22-2, hai tuyến quốc lộ 62, N2 rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng khi lượng phương tiện từ miền Tây trở lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Hàng ngàn phương tiện chen chúc nhau trên quốc lộ N2.

Theo ghi nhận, từ khoảng 12 giờ, quốc lộ N2 đoạn qua xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa (Long An cũ) bị ách tắc. Do mặt đường hẹp, trong khi phương tiện ken đặc ở cả hai làn, hàng nghìn ô tô và xe máy phải nhích từng mét trên quãng đường dài vài km.

Xe máy, ô tô nhích từng mét để di chuyển trên quốc lộ N2.

Không chỉ quốc lộ N2, trên cao tốc TP HCM - Trung Lương đoạn qua phường Khánh Hậu, tình trạng ùn ứ cũng diễn ra liên tục từ đầu giờ chiều. Lượng ô tô tăng cao khiến các phương tiện di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như đứng bánh.

Hàng ngàn phương tiện chật vật len lỏi nhau qua cầu Tuyên Nhơn trên quốc lộ N2.

Trước áp lực phương tiện dồn lên quá lớn, lực lượng cảnh sát giao thông phải trực tiếp điều tiết, tạm thời không cho xe từ các nút giao lên cao tốc nhằm hạn chế tình trạng dồn ứ.

Dòng xe nối đuôi nhau kéo dài, tạo nên áp lực lớn cho toàn bộ khu vực cửa ngõ ra quốc lộ 1 và hướng lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Các phương tiện len lỏi di chuyển trên quốc lộ 62.

Hệ quả dây chuyền tiếp tục xảy ra trên quốc lộ 62, đoạn qua phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh. Do cao tốc quá tải, ô tô từ quốc lộ 62 buộc phải xếp hàng dài nhiều km, chờ lên cao tốc TP.HCM – Trung Lương tại nút giao TP Tân An (Long An cũ).

Ô tô xếp nhau nối dài trên quốc lộ 62 chờ lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Các phương tiện nối đuôi kéo dài trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng từ miền Tây đi TP.HCM.

Việc quốc lộ 62, quốc lộ N2 đồng loạt ùn ứ cho thấy hạ tầng hiện hữu đang chịu sức ép lớn khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Trong khi đó, giải pháp tình thế chủ yếu vẫn là phân luồng, điều tiết nhằm hạn chế ùn tắc lan rộng, chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải cục bộ trên các tuyến trọng điểm.