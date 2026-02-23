Mùng 7 Tết, nhiều chặng bay đến TP.HCM cháy vé, hàng loạt chuyến bay phải nối chuyến 23/02/2026 14:47

(PLO)- Dòng người quay lại TP.HCM làm việc sau Tết khiến nhiều đường bay cháy vé, giá tăng cao gấp nhiều lần ngày thường và hàng loạt chuyến bay phải nối chuyến mới có chỗ.

Sau Tết Nguyên đán, thị trường vé máy bay các chặng về TP.HCM rơi vào tình trạng căng thẳng. Nhiều đường bay cháy vé, trong khi giá tăng cao gấp nhiều lần ngày thường. Nhu cầu của người dân quay trở lại thành phố làm việc, học tập khiến không ít hành khách phải chấp nhận mua vé đắt hoặc bay nối chuyến để kịp lịch trình.

Giá vé tăng mạnh, nhiều chặng kín chỗ

Khảo sát trưa 23-2 cho thấy thị trường vé máy bay về TP.HCM tiếp tục căng thẳng trong những ngày cao điểm. Trên chặng Buôn Ma Thuột - TP.HCM, vé của Vietnam Airlines trong ngày 24-2 đã bán hết.

Sang ngày 25-2, giá vé phổ thông một chiều vọt lên hơn 13 triệu đồng. Vé hạng thương gia lên tới khoảng 14 triệu đồng do phải bay nối chuyến qua Hà Nội. Đến các ngày 27 và 28-2, giá vé bắt đầu hạ nhiệt, dao động khoảng 1,5 - 6,5 triệu đồng/chiều ở hạng phổ thông.

Với Vietjet Air, hai ngày 24 và 25-2 ghi nhận tình trạng cháy vé. Ngày 26-2, giá vé còn khoảng 3,9 triệu đồng/chiều. Sang hai ngày 27 và 28-2, mức giá giảm xuống còn 1 – 2,6 triệu đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí).

Chặng Buôn Ma Thuột - TP.HCM giá vé cao lên đến 14 triệu đồng/chiều. Ảnh chụp màn hình.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên chặng Vinh - TP.HCM khi hầu như không còn vé trong ngày 24-2 (mùng 8 Tết). Ngày 25-2, giá vé dao động từ 9,3 - 13 triệu đồng/chiều, chủ yếu là các chuyến bay nối chặng.

Đáng chú ý, ở chiều Hà Nội - TP.HCM ngày 24-2, các hãng đều hết vé hạng phổ thông. Thị trường chỉ còn vé hạng thương gia từ hơn 8 triệu đồng/chiều. Trong đó, vé của Bamboo Airways ở mức khoảng 8,586 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại TP.HCM - Hà Nội, giá vé giảm sâu. Cao nhất là Vietnam Airlines với mức 1,477 triệu đồng/chiều (đã bao gồm thuế, phí). Sun PhuQuoc Airways có giá khoảng 1,267 triệu đồng, Bamboo Airways ở mức 1,082 triệu đồng.

Ngoài ra, các chặng từ Côn Đảo, Đồng Hới, Nha Trang về TP.HCM gần như kín chỗ đến hết mùng 10 Tết. Một số chuyến còn vé chủ yếu thuộc hạng thương gia với giá phổ biến 4 - 6 triệu đồng/chiều. Nếu bay nối chuyến qua Hà Nội hoặc các điểm trung chuyển, chi phí có thể lên đến 9 - 10 triệu đồng/lượt.

Anh Nguyễn Hoàng Minh (ngụ TP.HCM) cho biết, dù chủ động đặt sớm, anh vẫn phải chấp nhận mức giá cao gấp nhiều lần ngày thường. "Tết năm nào gia đình cũng tính toán kỹ, nhưng năm nay vé tăng đột biến, có chặng lên tới cả chục triệu đồng nên rất áp lực", anh Minh chia sẻ.

Tương tự, chị Lê Thị Hồng (hành khách từ miền Trung) cho hay giá vé tăng mạnh vào vài ngày cao điểm khiến người lao động khó xoay xở. Theo chị Hồng, nếu bay đúng cao điểm thì giá quá cao, nhiều người phải chấp nhận bay nối chuyến rất tốn kém và mất thời gian.

Nhiều hành khách phải chấp nhận mua vé hạng thương gia với mức giá cao do vé phổ thông đã hết từ sớm. Ảnh: THU TRINH.



Nhu cầu lệch chiều đẩy giá vé tăng

Theo các hãng hàng không, nguyên nhân chính khiến giá vé tăng cao là do sự mất cân đối nhu cầu giữa hai chiều bay. Trước Tết, lượng khách từ miền Nam ra miền Bắc tăng mạnh. Sau Tết, dòng khách quay trở lại TP.HCM dồn dập khiến nhiều chuyến bay phải khai thác rỗng một chiều.

Trong khi đó, chi phí vận hành máy bay gần như tương đương cho cả hai chiều. Các hãng phải điều chỉnh giá vé ở chiều cao điểm để bù đắp. Bên cạnh đó, nhu cầu tập trung trong khoảng một tuần khiến các khung giờ thuận lợi nhanh chóng kín chỗ.

Dịp Tết này, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình đặt chỗ và giá vé phổ thông. Cơ quan quản lý sẽ xem xét, đề nghị các hãng bổ sung chuyến bay phù hợp với năng lực khai thác tại những đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất đi vào vận hành góp phần điều tiết lưu lượng hành khách trong dịp cao điểm Tết năm nay. Ảnh: THU TRINH.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đơn vị đã phối hợp cùng các hãng hoàn tất chuyển đổi khai thác chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways sang nhà ga T3. Riêng Vietjet Air tiếp tục khai thác tại nhà ga T1.

Cảng cũng triển khai phương án phục vụ, bảo đảm an ninh và cập nhật thông tin chuyến bay kịp thời để điều hòa nguồn lực. Việc ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học cũng được đẩy mạnh nhằm rút ngắn thời gian chờ của hành khách.