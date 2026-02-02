Thanh hóa: Phá dỡ hàng loạt nhà cao tầng trên đại lộ Lê Lợi để mở rộng đường

(PLO)- Hàng loạt nhà cao 3–4 tầng, biệt thự và công trình kiên cố trên đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hóa cũ) đang được người dân phối hợp cùng chính quyền phá dỡ, cắt xén một phần hoặc toàn bộ để phục vụ dự án đại lộ Lê Lợi mở rộng.

tru-so-bo-hoang-thanh-hoa-3780.jpg
Đại lộ Lê Lợi – tuyến đường được xem là đẹp nhất khu vực trung tâm đô thị Thanh Hóa trước đây – nay nằm ở ranh giới hai phường Hạc Thành và Đông Quang, Thanh Hóa đang được đầu tư mở rộng với chiều dài 1,5km.
Phá dỡ hàng loạt nhà cao tầng trên đại lộ hơn 1.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa-23.JPG
Đại lộ Lê Lợi mở rộng với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.
Phá dỡ hàng loạt nhà cao tầng trên đại lộ hơn 1.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa-3.jpg
Dự án có điểm đầu tại ngã tư Phú Sơn (giao quốc lộ 47), điểm cuối kết nối nút giao thuộc dự án đường nối trung tâm TP Thanh Hóa với sân bay Thọ Xuân.
Phá dỡ hàng loạt nhà cao tầng trên đại lộ hơn 1.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa-2.jpg
Theo thiết kế, sau khi mở rộng, đại lộ Lê Lợi có bề rộng 43m, trong đó nền đường rộng 30m, có dải phân cách cứng ở giữa, vỉa hè hai bên và vận tốc thiết kế 50km/h.
Phá dỡ hàng loạt nhà cao tầng trên đại lộ hơn 1.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa-16.JPG
Để triển khai dự án, chính quyền phải thu hồi hơn 6,4ha đất của 352 hộ gia đình, cá nhân và 15 tổ chức.
Phá dỡ hàng loạt nhà cao tầng trên đại lộ hơn 1.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa-19.JPG
Đến nay, 347/352 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 450 tỉ đồng; khối lượng giải phóng mặt bằng đạt gần 90%. Hiện vẫn còn hơn 100 hộ có công trình đang tiếp tục phá dỡ.
Phá dỡ hàng loạt nhà cao tầng trên đại lộ hơn 1.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa-14.JPG
Phá dỡ hàng loạt nhà cao tầng trên đại lộ hơn 1.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa-20.JPG
Ghi nhận của PLO, tại khu vực phường Hạc Thành, nhiều ngôi nhà cao tầng buộc phải cắt xén một phần hoặc phá dỡ hoàn toàn, để lộ những mảng tường, trụ bê tông nham nhở dọc tuyến đường.
Phá dỡ hàng loạt nhà cao tầng trên đại lộ hơn 1.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa-1.jpg
Phá dỡ hàng loạt nhà cao tầng trên đại lộ hơn 1.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa-2.jpg
Phá dỡ hàng loạt nhà cao tầng trên đại lộ hơn 1.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa-7.jpg
Tại điểm đầu dự án ở ngã tư Phú Sơn, công trường thi công diễn ra rầm rộ, máy móc hoạt động liên tục. Khu dân cư An Hoạch cũ (nay thuộc phường Đông Quang) – nơi từng tập trung nhiều biệt thự, nhà ở xây dựng kiên cố – hiện đang trong giai đoạn bàn giao mặt bằng.
Phá dỡ hàng loạt nhà cao tầng trên đại lộ hơn 1.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa-18.JPG
Sau khi hoàn tất kiểm kê, bồi thường, các hộ dân đã chủ động tháo dỡ nhà xưởng, công trình để phục vụ thi công.
Phá dỡ hàng loạt nhà cao tầng trên đại lộ hơn 1.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa-13.JPG
Trên tuyến đại lộ Lê Lợi mở rộng sẽ có hai cây cầu gồm cầu Cao bắc qua kênh Bắc và cầu Đống bắc qua sông Nhà Lê. Đơn vị thi công đang triển khai mở rộng mặt cầu đồng bộ với mặt cắt tuyến đường.
Phá dỡ hàng loạt nhà cao tầng trên đại lộ hơn 1.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa-17.JPG
Phá dỡ hàng loạt nhà cao tầng trên đại lộ hơn 1.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa-21.JPG
Phá dỡ hàng loạt nhà cao tầng trên đại lộ hơn 1.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa-22.JPG
Một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật như điện lưới, hệ thống chiếu sáng tại điểm đầu dự án hiện chưa kịp di dời do liên quan đến nhiều đơn vị quản lý. Tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đang thi công cống thoát nước, bóc phong hóa và gia cố nền đường để bảo đảm tiến độ.
Phá dỡ hàng loạt nhà cao tầng trên đại lộ hơn 1.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa-5.jpg
Dự án ban đầu dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2022–2025, tuy nhiên đã được gia hạn đến tháng 7-2026 do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và điều chỉnh chính sách khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
tru-so-bo-hoang-thanh-hoa1-2956.jpg
Đại lộ Lê Lợi hiện có chiều dài hơn 3km, là trục giao thông phát triển theo hướng đông – tây của đô thị trung tâm tỉnh Thanh Hóa, tập trung nhiều trung tâm thương mại, cơ quan hành chính và công trình dịch vụ.
tru-so-bo-hoang-tren-dai-lo-dat-vang-thanh-hoa3-6942.jpg
Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối trung tâm với sân bay Thọ Xuân, giảm áp lực giao thông và góp phần hình thành diện mạo đô thị hiện đại cho Thanh Hóa.
Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG
