Thanh hóa: Phá dỡ hàng loạt nhà cao tầng trên đại lộ Lê Lợi để mở rộng đường
Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG
(PLO)- Hàng loạt nhà cao 3–4 tầng, biệt thự và công trình kiên cố trên đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hóa cũ) đang được người dân phối hợp cùng chính quyền phá dỡ, cắt xén một phần hoặc toàn bộ để phục vụ dự án đại lộ Lê Lợi mở rộng.
Ghi nhận của PLO, tại khu vực phường Hạc Thành, nhiều ngôi nhà cao tầng buộc phải cắt xén một phần hoặc phá dỡ hoàn toàn, để lộ những mảng tường, trụ bê tông nham nhở dọc tuyến đường.
Tại điểm đầu dự án ở ngã tư Phú Sơn, công trường thi công diễn ra rầm rộ, máy móc hoạt động liên tục. Khu dân cư An Hoạch cũ (nay thuộc phường Đông Quang) – nơi từng tập trung nhiều biệt thự, nhà ở xây dựng kiên cố – hiện đang trong giai đoạn bàn giao mặt bằng.
Một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật như điện lưới, hệ thống chiếu sáng tại điểm đầu dự án hiện chưa kịp di dời do liên quan đến nhiều đơn vị quản lý. Tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đang thi công cống thoát nước, bóc phong hóa và gia cố nền đường để bảo đảm tiến độ.