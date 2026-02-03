Giá thuê đất công ích 400 triệu đồng/ha/năm, Thanh Hóa 'cầu cứu' Bộ NN&MT 03/02/2026 11:29

(PLO)- Việc sử dụng giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất nông nghiệp công ích là chưa phù hợp thực tiễn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 3-2, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NN&MT) tỉnh Thanh Hóa cho hay, ông Nguyễn Khánh Toàn, Phó Giám đốc Sở này, vừa ký báo cáo, xin Bộ NN&MT hướng dẫn cơ sở xác định giá khởi điểm cho thuê đất nông nghiệp chưa đưa vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo nêu rõ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang triển khai việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng vào mục đích công ích theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, vì vậy, Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa báo cáo và xin ý kiến hướng dẫn của Bộ NN&MT.

Tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng vào mục đích công ích (gọi tắt là đất nông nghiệp công ích) nêu rõ: “Hình thức cho thuê đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm và giá khởi điểm được xác định theo bảng giá đất hằng năm”.

Theo quy định này, giá khởi điểm đấu giá được xác định bằng giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất.

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP quy định giá khởi điểm được xác định theo bảng giá đất hằng năm, tuy nhiên, khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai 2024 lại không quy định ban hành bảng giá đất hằng năm mà chỉ quy định: “Hằng năm, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1-1 của năm tiếp theo”.

Giá đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khoảng 40.000 đồng/m² và nếu áp dụng mức giá này để xác định tiền thuê đất hằng năm thì giá thuê 1 ha đất (10.000 m²) lên tới 400 triệu đồng/năm. Đây là mức quá cao, khó khả thi. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Như vậy, việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng vào mục đích công ích được hiểu là căn cứ theo giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.

Trong khi đó, khoản 3 Điều 12 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP quy định: “Giá đất trong bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm, trừ đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân theo hạn mức giao đất nông nghiệp, đất nông nghiệp trong hạn mức nhận chuyển quyền thì không căn cứ vào thời hạn sử dụng đất”.

Đồng thời, khoản 3 Điều 179 Luật Đất đai 2024 quy định thời hạn thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích cho mỗi lần thuê không quá 10 năm.

Thực tế cho thấy giá thuê đất có sự khác biệt lớn tùy theo thời hạn thuê (5 năm khác với 10 năm và khác với trường hợp không xác định thời hạn) do tính ổn định sử dụng đất thấp, không tương đồng với đất nông nghiệp được Nhà nước giao.

Vì vậy, việc sử dụng giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất (không xác định theo thời hạn) để xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất nông nghiệp công ích là chưa phù hợp.

Dẫn chứng cụ thể, theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 9-12-2025 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, giá đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh khoảng 40.000 đồng/m². Nếu áp dụng mức giá này để xác định tiền thuê đất hằng năm thì giá thuê 1 ha đất (10.000 m²) lên tới 400 triệu đồng/năm. Đây là mức quá cao, khó khả thi.

Sở NN&MT Thanh Hóa đề nghị Cục Quản lý đất đai - Bộ NN&MT xem xét, có ý kiến hướng dẫn cụ thể việc xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng vào mục đích công ích nêu trên, làm cơ sở để địa phương thực hiện theo thẩm quyền.