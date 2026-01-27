Đà Nẵng hủy kết quả cho thuê đất giá khủng tới 1,5 tỉ đồng/m2/năm 27/01/2026 09:51

(PLO)- Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng hủy kết quả cho thuê đất với giá cao bất thường lên đến 1,5 tỉ đồng/m2/năm

Ngày 27-1, Trung tâm Phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) TP Đà Nẵng cho biết đã phát thông báo hủy kết quả thuê đất ngắn hạn khu đất số HH1 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải) đối với Bà TDDT (ngụ xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng).

Đà Nẵng hủy kết quả cho thuê đất với giá cao bất thường (trong ảnh là một góc TP Đà Nẵng). Ảnh: TN

Trước đó, ngày 15-1, cơ quan này thông báo về kết quả thuê đất ngắn hạn đợt 2. Cụ thể, khu đất HH1 với diện tích 3.215 m2 có kết quả thuê đất ngắn hạn là bà T với đơn giá thuê cao nhất là 1,512 tỉ đồng/m2/năm.

Với đơn giá này, khu đất 3.215 m2 sẽ có giá thuê 4.861 tỉ/năm. Tuy nhiên, trong cùng ngày 15-1, bà T đã có đơn xin huỷ hồ sơ tham gia.

Theo quy trình hướng dẫn, nếu tổ chức, cá nhân không đến ký hoặc đã ký hợp đồng thuê nhưng không nộp tiền thuê đất theo thời hạn thì TTPTQĐ sẽ lựa chọn ký hợp đồng thuê với tổ chức, cá nhân có đề xuất đơn giá cao nhất liền kề đảm bảo các điều kiện: đơn giá đề xuất thuê đất không thấp hơn đơn giá khởi điểm và chênh lệch giá thuê không quá 20% so với tổ chức, cá nhân có đơn giá thuê cao nhất.

Tuy nhiên, người tham gia có đơn giá cao nhất liền sau chênh lệch giá thuê vượt quá 20% so với bà T.

Vì vậy, TTPTQĐ hủy kết quả cho thuê đất ngắn hạn khu đất HH1 đối với bà T. Không ký hợp đồng với người có đơn giá thuê cao nhất liền kề và có giá thuê không thấp hơn đơn giá khởi điểm cho thuê.

Trung tâm này thông báo sẽ tổ chức lựa chọn lại tổ chức, cá nhân thuê theo quy định.

Lãnh đạo TTPTQĐ TP Đà Nẵng cho biết, bà T có đơn xin hủy kết quả tham gia đấu giá giá vì bỏ nhầm giá thuê đất.