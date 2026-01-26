Hoãn phiên tòa xử cựu bí thư, chủ tịch xã thu tiền của dân sai quy định 26/01/2026 11:32

Ngày 26-1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên phúc thẩm xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại xã Tam Thái, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, tòa quyết định hoãn phiên tòa do vắng mặt các bị cáo. Phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 11-2.

Trước đó, bản án sơ thẩm phạt Lê Hồng Quân, cựu Bí thư; Phan Phúc Phẩm, cựu Chủ tịch UBND; Phan Đình Toàn, cựu công chức địa chính xã Tam Thái, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng, lần lượt 18, 15 và 12 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo bản án sơ thẩm, thời điểm phạm tội, ông Quân là chủ tịch, ông Phẩm là phó chủ tịch UBND xã Tam Thái. Quá trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho 10 hộ dân tại xã Tam Thái, Quân chỉ đạo Phẩm và Toàn thu tiền của các hộ dân nhưng không chỉ đạo Phẩm và Toàn phải vận động các hộ dân tự nguyện đóng góp kinh phí cho ngân sách của xã.

Sau khi có chỉ đạo của Quân thì Phẩm và Toàn đã bàn bạc cách thức thực hiện bằng việc liệt kê các khoản phí, lệ phí, khoản tiền nộp cho ngân sách xã rồi giao cho Toàn lập thành tờ thông báo không có số, không có ký đóng dấu của UBND xã gửi cho các hộ dân.

Thời điểm gửi thông báo, Toàn cũng không có giải thích cho các hộ dân hiểu về khoản lệ phí đóng góp cho ngân sách xã nên 10 hộ dân cứ nghĩ là tiền nộp làm thủ tục để được cấp sổ hồng.

Từ tháng 6-2017 đến 12-2018, tổng số tiền thu của 10 hộ dân là 209 triệu đồng. Trong đó, nộp các khoản phí để cấp sổ hồng hơn 52 triệu đồng, còn lại hơn 156 triệu đồng là khoản thu đóng góp ngân sách xã sai quy định.