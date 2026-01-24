Công an vận động người đập màn hình ô tô, đánh tài xế xe công nghệ ra trình diện 24/01/2026 13:29

Ngày 24-1, lãnh đạo Công an phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) cho biết đang vận động người đập màn hình, đánh tài xế xe công nghệ vì bị nhắc nhở hút thuốc trong ô tô ra trình diện.

Theo vị này, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tuy nhiên, đến nay công an vẫn chưa làm việc với người khách đập màn hình, đánh tài xế xe công nghệ trong clip.

Công an đang vận động người khách đập màn hình, đánh tài xế xe công nghệ ra trình diện. Ảnh: TN

Song, phía gia đình người này đang hợp tác tích cực với tài xế xe công nghệ nhằm khắc phục hậu quả.

Về một số đồn đoán trên mạng xã hội, người đập màn hình, đánh tài xế xe công nghệ vừa chấp hành xong án phạt tù, lãnh đạo Công an phường Hòa Xuân chưa xác nhận thông tin này.

Như PLO thông tin, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe công nghệ nhắc nhở người khách hút thuốc lá trên ô tô. Sau đó, hai người xảy ra cự cãi, người khách đập màn hình, đánh tài xế.

Vụ việc xảy ra lúc 17 giờ 58 phút ngày 22-1, tại phường Hoà Xuân, được camera hành trình ô tô ghi lại.

Nội dung clip thể hiện khi tài xế đang ngồi ghế lái thì một người khách bước tới, mở cửa vào ngồi ghế bên cạnh. Lúc này, người khách đang hút thuốc lá.

Thấy vậy, tài xế nhắc khách hút thuốc xong rồi lên xe sau. Thay vì tiếp thu, người khách chửi thề, yêu cầu tài xế kéo gương xuống để mình hút thuốc. Tuy nhiên, tài xế không chấp nhận vì sợ xe bị ám mùi, ảnh hưởng đến khách sau này.

Do hai bên không thống nhất, tài xế đề nghị người khách thông cảm và mời xuống xe. Lập tức, người khách dùng nón bảo hiểm mang theo lúc lên xe đập vào màn hình điện tử trên ô tô. Sau đó, người này cũng dùng mũ bảo hiểm đập tài xế.

Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng, công an vào cuộc điều tra thì người khách này đã bỏ trốn, chưa đến làm việc.