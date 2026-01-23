An ninh trật tự

Xe tải 'cõng' xe múc làm sập cổng chào khiến tài xế và người đi cùng tử vong

(PLO)- Xe tải chở theo xe múc phía trên va vào cổng chào của thôn Đắk Ốc, xã La Êê, TP Đà Nẵng gây sập, đè lên cabin khiến tài xế và người đi cùng tử vong.
Lúc 9 giờ 20 phút ngày 23-1, trên địa bàn thôn Đắk Ốc, xã La Êê, TP Đà Nẵng xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

xe-tai-cho-xe-muc-va-vao-cong-chao-lam-sap-3.jpeg
Xe tải chở xe múc va vào cổng chào làm sập, đè phần cabin xe tải. Ảnh: TN

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tài xế Vương Thanh Tuấn (24 tuổi, ngụ xã Nam Giang, TP Đà Nẵng) điều khiển xe tải biển số 77C-14467, ngồi bên cạnh là anh Nguyễn Thanh Hùng (29 tuổi, ngụ xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng) chạy xe hướng về thôn Đắk Ốc, xã La Êê. Trên xe tải chở theo một xe múc.

Do xe múc quá cao nên khi xe tải chạy qua đã va vào cổng chào thôn Đắc Ốc làm sập cổng. Lúc này, cổng chào ở phía trên đã đè lên cabin xe tải. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Tuấn và anh Hùng tử vong.

xe-tai-cho-xe-muc-va-vao-cong-chao-lam-sap-2.jpeg
Vụ việc khiến tài xế và một người ngồi trong cabin tử vong. Ảnh: TN

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân thực hiện công tác cứu nạn, đưa hai nạn nhân ra ngoài.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

THANH NHẬT
