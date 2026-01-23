Bị nhắc nhở chuyện hút thuốc lá, khách đập màn hình trên ô tô và tài xế 23/01/2026 11:05

(PLO)- Bị tài xế nhắc vì hút thuốc lá trong xe, hành khách bực tức cự cãi, sau đó dùng mũ bảo hiểm đập màn hình điện tử trên ô tô và đầu tài xế.

Ngày 23-1, mạng xã hội lan truyền clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh cự cãi giữa tài xế và hành khách, sau đó xảy ra xô xát.

Theo thông tin từ clip, vụ việc xảy ra lúc 17 giờ 58 phút ngày 22-1, tại khu vực Miếu Bông, TP Đà Nẵng. Tài xế mặc áo màu đen, trên ngực có in tên một hãng xe công nghệ.

Hành khách cự cãi, sau đó đập xe ô tô, đánh tài xế.

Khi tài xế đang ngồi ghế lái thì một vị khách bước tới, mở cửa vào ngồi ghế bên cạnh. Lúc này, vị khách đang hút thuốc lá.

Thấy vậy, tài xế nhắc khách hút xong thuốc rồi lên xe sau. Thay vì tiếp thu, vị khách chửi thề, đề nghị tài xế kéo gương xuống để mình hút thuốc. Tuy nhiên, tài xế không chấp nhận vì sợ xe bị ám mùi, ảnh hưởng đến khách sau này.

Do 2 bên không thống nhất, tài xế đề nghị vị khách thông cảm và mời xuống xe. Bực tức, vị khách này dùng nón bảo hiểm mang theo lúc lên xe đập vào màn hình điện tử trên ô tô. Sau đó, người này cũng dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu tài xế.

Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, PV đã gửi thông tin đến lãnh đạo phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng. Hiện vụ việc đang được xác minh, xử lý.