Người đập màn hình, đánh tài xế xe công nghệ vì bị nhắc hút thuốc trên ô tô bỏ trốn 23/01/2026 16:59

(PLO)- Người đập màn hình, đánh tài xế xe công nghệ vì bị nhắc nhở chuyện hút thuốc trên ô tô ở TP Đà Nẵng đã bỏ trốn.

Chiều 23-1, lãnh đạo Công an phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng xác nhận đơn vị đang điều tra vụ xô xát giữa hành khách và tài xế xe công nghệ tại phường này.

Theo lãnh đạo Công an phường Hòa Xuân, công an đã làm việc với tài xế xe công nghệ và người nhà hành khách có hành vi đập màn hình, đánh tài xế trong clip.

Người nhà hành khách này xin được đền bù thiệt hại để hòa giải. Trong khi đó, người đập màn hình, đánh tài xế đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Người khách đập màn hình trên xe ô tô, đánh tài xế. Ảnh: TN

Lãnh đạo Công an phường Hòa Xuân cho biết thêm vụ việc khó xử lý theo hướng hòa giải giữa các bên, do clip đã tràn lan trên mạng xã hội.

Như PLO thông tin, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe công nghệ nhắc nhở người khách hút thuốc lá trên ô tô. Sau đó, hai người xảy ra cự cãi, người khách đập màn hình, đánh tài xế.

Vụ việc xảy ra lúc 17 giờ 58 phút ngày 22-1, tại phường Hoà Xuân, được camera hành trình ô tô ghi lại.

Nội dung clip thể hiện khi tài xế đang ngồi ghế lái thì một người khách bước tới, mở cửa vào ngồi ghế bên cạnh. Lúc này, người khách đang hút thuốc lá.

Thấy vậy, tài xế nhắc khách hút thuốc xong rồi lên xe sau. Thay vì tiếp thu, người khách chửi thề, yêu cầu tài xế kéo gương xuống để mình hút thuốc. Tuy nhiên, tài xế không chấp nhận vì sợ xe bị ám mùi, ảnh hưởng đến khách sau này.

Do hai bên không thống nhất, tài xế đề nghị người khách thông cảm và mời xuống xe. Lập tức, người khách này dùng nón bảo hiểm mang theo lúc lên xe đập vào màn hình điện tử trên ô tô. Sau đó, người này cũng dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu tài xế.