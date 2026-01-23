Nhân viên y tế mang theo gần 3 cây vàng đi làm, bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 23/01/2026 17:01

(PLO)- Nhân viên trung tâm y tế ở Đà Nẵng đi trực ca, mang theo túi xách trong đó có gần 3 cây vàng để trong ngăn tủ đồ cá nhân thì bị kẻ gian đột nhập cơ quan lấy trộm.

Ngày 23-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa bắt tạm giam bị can Nguyễn Trọng Sang (25 tuổi, ngụ tổ 53, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhân viên y tế đem gần ba cây vàng 9999 đi làm, bị Sang đột nhập cơ quan lấy trộm. Ảnh: CA

Trước đó, sáng 21-1, Phòng CSHS tiếp nhận tin trình báo của chị NTH (34 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) - nhân viên Khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế Khu vực Cẩm Lệ về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn 410 triệu đồng.

Theo trình báo, tối 20-1, chị H đến Trung tâm Y tế Khu vực Cẩm Lệ trực ca và để túi xách cá nhân trong ngăn tủ đồ của nhân viên, chìa khóa vẫn cắm tại ổ khóa. Đến sáng 21-1, nhân viên phát hiện các tủ đồ có dấu hiệu bị mở, lục soát.

Chị H tá hoả kiểm tra túi xách, phát hiện bị mất hai lượng vàng (cây vàng) miếng loại 9999; một nhẫn vàng 2 chỉ, một nhẫn vàng 5 chỉ loại 9999 và một nhẫn cưới; Tổng cộng 2,8 cây vàng, trị giá hơn 410 triệu đồng.

Nhận tin, Phòng CSHS phối hợp Công an phường Cẩm Lệ và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, rà soát, truy xét nghi phạm gây án.

Qua đó, Phòng CSHS đã làm rõ và triệu tập Sang làm việc và thừa nhận hành vi trộm cắp số vàng của chị H.

Sang còn khai nhận có một tiền án về trộm cắp tài sản, sau khi chấp hành xong án phạt tù năm 2024 thì sống lang thang, tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Sau khi trộm cắp, sang bán số vàng này lấy 360 triệu đồng, chuyển vào tài khoản của mẹ ruột để tiêu xài.