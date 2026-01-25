Người đập màn hình, đánh tài xế xe công nghệ ra trình diện công an 25/01/2026 18:29

(PLO)- Người đập màn hình, đánh tài xế xe công nghệ vì bị nhắc hút thuốc trên ô tô ở Đà Nẵng đã ra trình diện cơ quan công an.

Chiều 25-1, lãnh đạo Công an phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng xác nhận người đập màn hình, đánh tài xế xe công nghệ đã ra trình diện cơ quan công an.

Theo lãnh đạo Công an phường Hòa Xuân, hiện cơ quan công an đang làm việc với người này, sẽ có thông tin cụ thể vụ việc sớm.

Người đập màn hình, đánh tài xế xe công nghệ. Ảnh: TN

Như PLO thông tin, ngày 23-1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe công nghệ nhắc nhở người khách hút thuốc lá trên ô tô. Sau đó, hai người xảy ra cự cãi, người khách đập màn hình, đánh tài xế.

Vụ việc xảy ra lúc 17 giờ 58 phút ngày 22-1, tại phường Hoà Xuân, được camera hành trình ô tô ghi lại.

Nội dung clip thể hiện khi tài xế đang ngồi ghế lái thì một người khách bước tới, mở cửa vào ngồi ghế bên cạnh. Lúc này, người khách đang hút thuốc lá.

Thấy vậy, tài xế nhắc khách hút thuốc xong rồi lên xe sau. Thay vì tiếp thu, người khách chửi thề, yêu cầu tài xế kéo gương xuống để mình hút thuốc. Tuy nhiên, tài xế không chấp nhận vì sợ xe bị ám mùi, ảnh hưởng đến khách sau này.

Do hai bên không thống nhất, tài xế đề nghị người khách thông cảm và mời xuống xe. Lập tức, người khách dùng nón bảo hiểm mang theo lúc lên xe đập vào màn hình điện tử trên ô tô. Sau đó, người này cũng dùng mũ bảo hiểm đập tài xế.

Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng, công an vào cuộc điều tra thì người khách này đã bỏ trốn.