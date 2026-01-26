Chế tài nào với người đập màn hình, đánh tài xế xe công nghệ vì bị nhắc nhở hút thuốc? 26/01/2026 11:25

(PLO)- Luật sư nhận định người đập màn hình, đánh tài xế xe công nghệ có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 26-1, Công an phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc một hành khách có hành vi đập màn hình, đánh tài xế xe công nghệ chỉ vì chuyện nhắc nhở hút thuốc lá trên xe.

Bạn đọc thắc mắc hành vi như vậy sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào?

Luật sư Trần Duyên, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, nhận định người khách có thể bị khởi tố về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 BLHS 2015 (sửa đổi 2017, 2025), nếu tài sản bị hủy hoại, hư hỏng có trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp:

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm; đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là di vật, cổ vật.

Luật sư Trần Duyên. Ảnh: NVCC

Theo luật sư, khung hình phạt đối với tội danh này còn phụ thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi. Nhẹ nhất thì người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Người phạm tội này có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là 10 năm đến 20 năm tù giam nếu gây thiệt hại với tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Cũng theo luật sư Trần Duyên, hành vi tác động trực tiếp lên cơ thể tài xế xe công nghệ của người khách còn có thể bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác quy định tại Điều 134 BLHS, nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Luật sư cho hay theo quy định của pháp luật hiện hành, tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại.

“Do đó, ngay cả khi gia đình đã bồi thường thiệt hại, bị hại bãi nại hay đề nghị không khởi tố thì hành vi nêu trên vẫn có thể bị truy cứu TNHS nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Còn đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, cơ quan có thẩm quyền chỉ khởi tố khi có yêu cầu của bị hại nếu hành vi thuộc vào Khoản 1 Điều 134 BLHS”, luật sư Duyên nói.

Luật sư Trần Duyên cho biết thêm, trường hợp hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi vẫn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định Nghị định 282/2025 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình), có hiệu lực từ 15-12-2025.

Theo đó, phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức khác. Đồng thời, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản bị hư hỏng hoặc buộc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự.

Phạt tiền 6-8 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm sức khỏe người khác nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích. Đồng thời, buộc chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh cho người bị hại.