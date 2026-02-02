Mã định danh bất động sản có giúp việc cấp sổ đỏ thuận lợi hơn? 02/02/2026 18:04

(PLO)- Việc gắn mã định danh điện tử cho từng bất động sản được Bộ Xây dựng kỳ vọng sẽ giúp minh bạch hóa thị trường.

Theo Bộ Xây dựng, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 357/2025 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-3-2026, đặt nền tảng cho việc quản lý dữ liệu bất động sản theo hướng đồng bộ, số hóa.

Bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết một trong những điểm mới mang tính cốt lõi của nghị định là mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản.

Theo đó, mỗi căn nhà, căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ hoặc bất động sản hình thành trong công trình xây dựng sẽ được cấp một mã riêng và được quản lý tập trung trên hệ thống.

Hiện Bộ Xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn của Viettel để xác định phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống. Khi mã định danh bất động sản được gắn cho từng sản phẩm, toàn bộ thông tin liên quan như pháp lý, tình trạng giao dịch, nguồn gốc hình thành… sẽ được hiển thị trực tiếp trên hệ thống.

Bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Ảnh: V.LONG

Việc này cho phép cơ quan quản lý nhận diện rõ các bất động sản đủ điều kiện tham gia thị trường, đồng thời phân biệt được giao dịch trên thị trường sơ cấp hay thứ cấp. Qua đó, cơ quan quản lý có thể kiểm soát lượng hàng tồn kho, tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt nguồn cung.

Theo bà Hạnh, dữ liệu này còn là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng hoạch định chính sách, định hướng phát triển thị trường bất động sản trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản nhấn mạnh thị trường bất động sản không chỉ có nhà ở mà còn bao gồm nhiều phân khúc như bất động sản công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ, lưu trú. Do đó, hệ thống dữ liệu đồng bộ sẽ giúp công tác quản lý mang tính tổng thể, xuyên suốt và hỗ trợ nhiều ngành, nhiều cấp.

Khi hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản được vận hành đồng bộ, thị trường sẽ trở nên minh bạch hơn, đồng thời phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý tại địa phương, ngành xây dựng và các bộ, ngành liên quan.

Đáng chú ý, khi dữ liệu về nguồn cung bất động sản được kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở (sổ đỏ) sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Ngược lại, dữ liệu đất đai khi được chia sẻ với cơ sở dữ liệu về nhà ở, đặc biệt đối với nhà ở và công trình xây dựng có sẵn đưa vào kinh doanh, sẽ tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, góp phần minh bạch hóa toàn bộ thị trường bất động sản.