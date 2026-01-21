3 lợi thế giúp TP.HCM đón dòng vốn bất động sản công nghệ năm 2026 21/01/2026 07:27

(PLO)- Sự bùng nổ của công nghệ và làn sóng các Trung tâm Năng lực Toàn cầu (GCC) thế hệ mới đang tạo động lực kép giúp thị trường bất động sản TP.HCM bứt phá mạnh mẽ trong chu kỳ tăng trưởng năm 2026.

Trước xu hướng các tập đoàn đa quốc gia tái cấu trúc sang mô hình công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam đang đứng trước cơ hội đón dòng vốn chất lượng cao. Với lợi thế nhân lực và chi phí, TP.HCM được dự báo sẽ dẫn dắt thị trường bất động sản 2026, đặc biệt ở phân khúc văn phòng hạng A (cao cấp) phục vụ các trung tâm năng lực toàn cầu.

TP.HCM hút dòng vốn GCC nhờ lợi thế nhân lực, chi phí

Theo phân tích của Savills, TP.HCM đang nổi lên là điểm đến hàng đầu cho làn sóng GCC thế hệ mới nhờ hội tụ ba lợi thế cốt lõi: Nhân lực, chi phí và nguồn cung văn phòng đạt chuẩn. Bà Lại Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc Dịch vụ Cho thuê Thương mại Savills TP.HCM nhận định các GCC hiện nay không còn đơn thuần là bộ phận thực hiện công việc nội bộ mà đóng vai trò chiến lược trong R&D, dữ liệu và công nghệ.

Yếu tố tiên quyết giúp thành phố thu hút các trung tâm quy mô lớn chính là nguồn nhân lực chất lượng cao. TP.HCM sở hữu lực lượng lao động trẻ dồi dào, có nền tảng kỹ thuật và khả năng ngoại ngữ tốt, đáp ứng đúng nhu cầu của hệ sinh thái công nghệ. Số liệu thực tế 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy khách thuê lĩnh vực công nghệ thông tin đã chiếm 37% tổng diện tích thuê mới với quy mô trung bình mỗi giao dịch đạt 924 m².

TP.HCM đang trở thành điểm đến ưu tiên của các Trung tâm Năng lực Toàn cầu (GCC) thế hệ mới trong chiến lược mở rộng quy mô. Ảnh: QUANG HUY

Bên cạnh con người, chi phí vận hành cạnh tranh là động lực lớn thúc đẩy các tập đoàn lựa chọn Việt Nam. Số liệu trong năm 2025 ghi nhận giá thuê văn phòng hạng A tại TP.HCM ở mức 67 USD/m²/tháng. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với các trung tâm tài chính trong khu vực như Singapore (110 USD), Tokyo (119 USD) hay Hong Kong (162 USD), giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí dài hạn mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế.

Khác với văn phòng truyền thống, các GCC thường khởi đầu với diện tích 1.000-3.000 m² và có lộ trình mở rộng lên tới 20.000 m² khi ổn định. Đặc biệt, cam kết thời hạn thuê thường kéo dài 5-10 năm cho thấy mức độ ổn định cao của nhóm khách hàng này.

Nhu cầu khắt khe của họ cũng đang định hình lại thị trường khi 76% nguồn cung văn phòng hạng A tại TP.HCM hiện nay đã có chứng chỉ xanh. Các dự án buộc phải nâng cấp hệ thống quản lý thông minh, hạ tầng IT mạnh và không gian linh hoạt để thu hút khách thuê.

Kinh tế số và công nghiệp dẫn dắt bất động sản 2026

Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản toàn cầu được dự báo phục hồi tích cực với tổng giá trị giao dịch có thể vượt mốc 1.000 tỉ USD. Ông Paul Tostevin, Giám đốc Savills World Research phân tích: Lãi suất giảm dần về mức trung tính đang hỗ trợ hoạt động đầu tư. Đáng chú ý, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đã vươn lên vị trí thứ hai trong các yếu tố định hình thị trường, thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu về trung tâm dữ liệu và hạ tầng số.

Tại Việt Nam, kinh tế vĩ mô năm 2025 ghi nhận bước ngoặt quan trọng với GDP tăng trưởng trên 8%, động lực chủ đạo đến từ khu vực công nghiệp và công nghệ cao. Sự chuyển dịch từ sản xuất thâm dụng lao động sang các ngành giá trị gia tăng như điện tử, bán dẫn và năng lượng tái tạo đang thu hút dòng vốn FDI chất lượng.

Việt Nam thu hút dòng vốn đầu tư từ các tập đoàn công nghệ cao. Ảnh minh họa: MINH LONG

Bất động sản công nghiệp và nhà ở sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường trong năm 2026. Đối với phân khúc công nghiệp, nhu cầu tập trung vào đất tại các thủ phủ sản xuất như Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai và hệ thống kho vận gắn liền cảng biển, sân bay. Xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và chiến lược China+1 tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm sản xuất chiến lược tại ASEAN. Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội

Ở phân khúc nhà ở, các sản phẩm phục vụ nhu cầu thực như căn hộ trung cấp và nhà ở giá hợp lý tại các đô thị vệ tinh được đánh giá là động lực tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa nhanh cũng đặt ra thách thức về việc kiểm soát giá nhà tại các đô thị lớn để tránh hình thành điểm nóng cục bộ.

Công nhân thi công trần tại một dự án bất động sản ở TP.HCM. Ảnh: QUANG HUY

Về chính sách, việc triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào các dự án hạ tầng lớn. Để duy trì đà tăng trưởng xa hơn, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho phát triển xanh và đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo.