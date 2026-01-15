Đề xuất siết trách nhiệm khi cho thuê căn hộ chung cư ngắn hạn 15/01/2026 20:09

Ngày 15-1, trong Văn bản số 06/2026 góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất sửa đổi mẫu hợp đồng thuê nhà ở. Động thái này nhằm lấp khoảng trống pháp lý đối với loại hình cho thuê căn hộ lưu trú du lịch ngắn ngày tại các chung cư hiện nay.

Theo nhận định của HoREA, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành cho phép chủ sở hữu được quyền cho thuê nhà ở, bao gồm cả hình thức cho thuê dài hạn và ngắn hạn phục vụ du lịch.

Tuy nhiên, các mẫu hợp đồng quy định tại Nghị định 96/2024 của Chính phủ chưa sát với thực tế của loại hình kinh doanh lưu trú theo giờ hoặc theo ngày, dẫn đến nhiều hệ lụy về quản lý vận hành và an ninh. Do đó, HoREA kiến nghị bổ sung Điều 3b vào dự thảo Nghị định để điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp đặc thù này.

Điểm đáng chú ý nhất trong đề xuất là yêu cầu bên cho thuê phải minh bạch về điều kiện cơ sở vật chất. Cụ thể, trong hợp đồng thuê phải liệt kê rõ các trang thiết bị, dịch vụ đáp ứng điều kiện tối thiểu đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 168/2017. Các điều kiện này bao gồm đèn chiếu sáng, nước sạch, khu vực lưu trú, bếp, giường đệm và đặc biệt là các quy chuẩn vệ sinh như thay bọc chăn gối khi có khách mới.

Về trách nhiệm quản lý hành chính, HoREA đề nghị bổ sung điều khoản bắt buộc bên cho thuê phải thực hiện đăng ký lưu trú cho khách thuê ngay khi nhận phòng. Quy định này áp dụng nghiêm ngặt theo Luật Cư trú và pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh đối với người nước ngoài tại Việt Nam. Đây là chốt chặn quan trọng để kiểm soát nhân khẩu và ngăn ngừa tội phạm ẩn náu tại các khu chung cư cao tầng.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị bổ sung các quy định chặt chẽ trong hợp đồng mẫu nhằm quản lý hiệu quả hoạt động cho thuê căn hộ lưu trú ngắn hạn. Ảnh minh hoạ: THU TRINH

Đối với khách thuê, dự thảo Nghị định đề xuất buộc người sử dụng căn hộ phải chấp hành tuyệt đối nội quy nhà chung cư và các quy định về phòng cháy chữa cháy. Thực tế thời gian qua cho thấy khách du lịch vãng lai thường xuyên vi phạm nếp sống văn minh đô thị, gây ồn ào và mất an toàn cho cư dân cố định. Việc đưa các nội dung này vào hợp đồng sẽ là cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm và yêu cầu bồi thường nếu xảy ra hư hỏng do lỗi của người thuê.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA nhấn mạnh dù pháp luật cấm sử dụng căn hộ vào mục đích không phải để ở nhưng việc cho thuê lưu trú ngắn hạn vẫn mang bản chất là phục vụ mục đích để ở của khách vãng lai. Do đó, thay vì cấm đoán cực đoan, việc bổ sung các chế tài cụ thể vào hợp đồng mẫu sẽ giúp hài hòa lợi ích kinh tế của chủ nhà với quyền lợi được sống trong môi trường an toàn của cộng đồng cư dân.