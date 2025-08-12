Chỉ đạo mới nhất của UBND TP.HCM về cho thuê căn hộ ngắn hạn 12/08/2025 09:24

(PLO)- TP.HCM sẽ rà soát, công bố danh mục các chung cư có căn hộ đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch để cho thuê căn hộ ngắn ngày.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM và ý kiến của các đơn vị có liên quan về mô hình mô hình cho thuê lưu trú ngắn hạn đối với căn hộ để ở trong nhà chung cư, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đã có một số kết luận, chỉ đạo.

TP.HCM sẽ rà soát, công bố danh mục các chung cư có căn hộ đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch để cho thuê căn hộ ngắn ngày. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo đó, đối với căn hộ thuộc chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp có nhu cầu cho thuê lưu trú du lịch: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hệ thống đầy đủ các quy định của Luật Nhà ở, Luật Cư trú, Luật Du lịch, các quy định pháp luật khác có liên quan và các quy định về phòng cháy chữa cháy, đăng ký kinh doanh; kê khai đăng ký thuế và xuất hóa đơn; điều kiện về pháp nhân, thể nhân; an ninh trật tự; quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP; quản lý đăng ký lưu trú; tiêu chuẩn kỹ thuật của căn hộ...

Sau khi hệ thống, các đơn vị có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn điều kiện cần và đủ được phép sử dụng căn hộ chung cư cho thuê lưu trú du lịch theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời Sở Xây dựng TP phối hợp với Công an TP, UBND các phường, xã rà soát, công bố danh mục các chung cư có căn hộ đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch. Thời gian hoàn thành trước ngày 15-9.

Đối với nhu cầu thực tiễn khai thác căn hộ cho thuê lưu trú du lịch tại các chung cư không có mục đích sử dụng hỗn hợp:

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch nghiên cứu, đề xuất UBND TP báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép lập đề án nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khai thác phục vụ phát triển kinh tế, du lịch của TP và đảm bảo an ninh, an toàn cho cư dân sinh sống tại các chung cư.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản kiến nghị UBND TP cho phép thí điểm mô hình cho thuê căn hộ lưu trú ngắn hạn, thời gian thực hiện là 12 tháng, bắt đầu từ ngày 1-9.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, chương trình sẽ thí điểm sẽ áp dụng tại các căn hộ thuộc những tòa chung cư có hệ thống kỹ thuật đảm bảo như thang máy, điện, nước, phòng cháy chữa cháy, xử lý rác thải, được xây dựng đúng theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.