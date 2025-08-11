Thay vì cấm, các chung cư có thể đề ra các biện pháp phòng chống cháy nổ với sạc xe điện 11/08/2025 14:44

(PLO)-Thay vì tẩy chay xe điện thì các chung cư có thể thực hiện các biện pháp tăng cường an toàn về phòng, chống cháy nổ khi sạc xe điện.

Luật sư Trần Văn Giới, Đoàn Luật sư TP.HCM.

Nhiều ngày qua, câu chuyện về các chủ nhà trọ, chung cư ở TP.HCM và Hà Nội cấm hoàn toàn việc cư dân đậu xe điện trong hầm, bãi giữ xe nội khu để phòng cháy nổ vẫn đang là chủ đề được dư luận quan tâm.

Bên cạnh ý kiến đồng thuận với hành vi cấm đỗ xe điện thì số khác lại có quan điểm ngược lại. Nhiều người cho rằng việc cấm đỗ xe điện tại nội khu chung cư, nhà trọ không giải quyết được cốt lõi vấn đề, mà thậm chí, điều này lại đẩy cư dân, những người đang sở hữu xe điện vào thế khó khăn.

Về những nghi ngại cháy nổ từ xe điện, ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế (Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM - HIDS), cho biết gần như 99% các vụ cháy nổ xảy ra trong quá trình sạc, còn khi xe đang di chuyển xác suất rất thấp. Ông Hải cũng khẳng định nguyên nhân cháy xe chủ yếu do hệ thống đường truyền dẫn điện tại các hộ dân có tiết diện nhỏ, không đủ tải cho công suất cao của xe điện trong lúc sạc.

"Điều này đòi hỏi cần có chính sách tăng mạnh tỷ lệ điện tái tạo như năng lượng gió, mặt trời, đồng thời giảm tối đa điện than, điện chạy dầu diesel..."- theo Giám đốc Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế HIDS. Và khi đặt trong bối cảnh chủ trương chuyển đổi của Chính Phủ theo Chỉ thị 20, việc các chung cư, nhà trọ tự ý cấm đoán, từ chối giữ xe điện của cư dân cũng cho thấy giữa quy định và thực thi còn thiếu chặt chẽ.

Một chung cư ở phường Tân Phú (TP.HCM) đang xây dựng chỗ đỗ và sạc xe điện với các quy chuẩn phòng cháy chữa cháy tốt nhất cho cư dân. Ảnh: THY NHUNG

Ở góc độ pháp lý, việc cấm gửi/giữ và cấm sạc xe điện trong chung cư có thể là hành vi vi phạm quy định pháp luật bởi lẽ xe điện cũng là tài sản hợp pháp của người dân, việc sử dụng xe điện và việc gửi/giữ trong khu vực sở hữu chung, sạc xe điện trong chung cư là quyền hợp pháp của cư dân, điều này được quy định cụ thể tại nhiều văn bản luật như Hiến pháp, Bộ luật dân sự, Luật nhà ở và các văn bản quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư.

Luật phòng cháy chữa cháy hiện nay cũng không có quy định việc việc cấm/hạn chế để xe điện, sạc xe điện tại chung cư, ngoài ra chưa có kết luận chính thức hoặc công trình nghiên cứu khoa học nào khẳng định xe điện có nguy cơ cháy nổ cao và là phương tiện mất an toàn cháy nổ. Xe điện là xu hướng chung trên toàn thế giới, việc sử dụng xe điện có rất nhiều ưu điểm so với xe xăng.

Theo Luật sư Trần Văn Giới, thay vì cấm xe điện sạc ở các chung cư thì hãy đề các biện pháp tăng cường an toàn về phòng, chống cháy nổ khi sạc xe điện. Ảnh: THY NHUNG

Ưu điểm lớn nhất là không gây ô nhiễm tiếng ồn, không phát thải khí độc hại gây ô nhiễm không khí, sương mù quang hóa và các bệnh hô hấp ảnh hưởng sức khỏe người dân. Do đó, các chung cư hiện nay nên chấp nhận xe điện theo xu hướng chung để hướng tới những lợi ích lâu dài cho xã hội.

Thay vì tẩy chay xe điện thì các chung cư có thể thực hiện các biện pháp tăng cường an toàn về phòng, chống cháy nổ như: Bố trí khu vực sạc tập trung đáp ứng tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Kiểm định thiết bị sạc và pin trước khi cho phép sử dụng; Ban hành nội quy an toàn như cấm sạc trong căn hộ hoặc khu vực thoát hiểm; quy định thời gian sạc an toàn; hạn chế sạc vào giờ cao điểm. Đồng thời, giám sát camera 24/7 để sớm phát hiện và xử lý nếu có sự cố cháy nổ và phối hợp với cơ quan phòng cháy chữa cháy để tập huấn và kiểm tra định kỳ.