TP.HCM sắp ban hành quy định tách thửa, hợp thửa mới 18/03/2026 20:35

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh giao Sở NN&MT rà soát, hoàn thiện dự thảo quyết định quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất để ban hành trong tháng 3-2026.

Theo đó, quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.HCM là nội dung quan trọng, ảnh hưởng đến đời sống xã hội, là nhu cầu chính đáng về tách thửa, hợp thửa đất để ổn định cuộc sống của người dân trên địa bàn TP.

Chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Sở NN&MT tập trung, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở ngành, đơn vị và chính quyền phường, xã để rà soát, hoàn thiện dự thảo quyết định, báo cáo, tham mưu, trình UBND TP ban hành trong tháng 3-2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Minh Thạnh chỉ đạo Sở NN&MT tiếp tục khẩn trương lấy ý kiến đầy đủ của UBND phường, xã và các đơn vị trước ngày 22-3.

Sau khi nhận được ý kiến góp ý, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở NN&MT tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Thanh tra TP và đơn vị có liên quan thẩm định, hoàn chỉnh dự thảo.

Trong đó phải đảm bảo quy định khi ban hành và tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn, phong tục tập quán của địa phương, hài hòa giữa nhu cầu chính đáng của người dân và công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Sở NN&MT phải báo cáo, tham mưu, trình UBND TP để họp trước khi ban hành, trong đó báo cáo, làm rõ thêm các nội dung như sau:

Rà soát, đánh giá kỹ hơn về tiêu chí điều kiện về hạ tầng (lối đi, bảo đảm cấp thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý...) khi tách thửa, hợp thửa, đặc biệt là áp dụng cho khu vực nông thôn; nội dung hạ tầng nào mà chủ sử dụng đất phải thực hiện để tránh phát sinh các khu dân cư sau khi tách thửa không đảm bảo hạ tầng (giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, phòng cháy, chữa cháy...);

Đối với nội dung: “...lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hoặc được người sử dụng đất liền kề cho đi qua...” cần nghiên cứu ràng buộc tính pháp lý ổn định, lâu dài, có sự xác nhận của chính quyền địa phương để đảm bảo không phát sinh tranh chấp, khiếu nại trong quá trình sử dụng.

Nghiên cứu căn cứ pháp lý về quy hoạch đã được phê duyệt tại địa phương làm cơ sở giải quyết; nghiên cứu quy định diện tích tối đa cho phép tách thửa để tránh tình trạng lợi dụng phân lô bán nền, không thực hiện dự án theo quy định pháp luật;

Nghiên cứu, bổ sung những nội dung sẽ phát sinh khi thực hiện mà pháp luật chưa chi phối để giao thẩm quyền cho UBND phường, xã chủ động xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc Sở ngành tổng hợp, báo cáo, tham mưu cho UBND TP.

Nghiên cứu, kế thừa những kết quả, thuận lợi đạt được, khắc phục những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các quy định về tách thửa, hợp thửa của các địa phương trước khi sáp nhập.