Diện tích tối thiểu được tách thửa ở TP.HCM sau sáp nhập được quy định ra sao? 03/02/2026 17:54

(PLO)- Dự thảo quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác là 500m 2 .

Ngày 3-2, Sở NN&MT TP.HCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo quyết định quy định về tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu trên địa bàn TP.HCM.

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP.HCM

Theo dự thảo, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau tách thửa (đã trừ phần diện tích thuộc quy hoạch hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, quy hoạch đường giao thông) phải đảm bảo diện tích tối thiểu như sau:

Đối với đất ở, dự thảo đưa ra hai phương án diện tích tối thiểu được tách thửa.

Phương án 1: TP.HCM chia làm bốn khu vực, trong đó khu vực 1 có diện tích tối thiểu 36m2, chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 3m; khu vực 4 có diện tích tối thiểu 100m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Phương án 1 về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.



Phương án 2: TP.HCM được chia thành năm khu vực, trong đó khu vực 1 có diện tích tối thiểu 36m2, chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 3m; khu vực 5 có diện tích tối thiểu 100m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Phương án 2 về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

Đối với thửa đất nông nghiệp, dự thảo quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác là 500m2. Đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất chăn nuôi tập trung diện tích tối thiểu là 1.000 m2.

Điều kiện, nguyên tắc tách thửa đất, hợp thửa đất dự thảo quy định như sau:

Việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải bảo đảm các nguyên tắc, điều kiện được quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 220 Luật Đất đai; khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích làm lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hoặc được người sử dụng đất liền kề đồng ý cho đi qua để kết nối với đường giao thông công cộng thì lối đi đó do các bên thỏa thuận. UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương xem xét lối đi do các bên thỏa thuận có đảm bảo nhu cầu thoát hiểm và cấp phép xây dựng để có ý kiến chấp thuận trước khi thực hiện việc tách thửa đất hoặc hợp thửa đất.

Phần diện tích đất được xác định làm lối đi sử dụng cho nhiều thửa đất thì được chuyển sang hình thức sử dụng chung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đất nông nghiệp nên chia theo khu vực

Hội thảo đã nhận nhiều ý kiến góp ý từ đại diện các phường, xã, văn phòng đăng ký đất đai và đơn vị liên quan.

Các đại biểu góp ý dự thảo quyết định quy định về tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: NC

Đại diện văn phòng đăng ký đất đai TP góp ý: Dự thảo chỉ quy định hai loại diện tích tối thiểu được tách thửa của hai loại đất là đất ở và đất nông nghiệp, trong khi thực tế còn một số loại khác như đất thương mại dịch vụ, đất kết hợp đa mục đích. Chính vì vậy cần đưa một số loại đất này vào để quy định.

Bên cạnh đó, cần tăng diện tích tối thiểu được tách thửa với đất nông nghiệp, cụ thể là đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác là 500 m2 đối với các phường và 1.000 m2 đối với các xã và đặc khu.

"Khu vực Bà Rịa- Vũng Tàu số lượng đất nông nghiệp rất nhiều, chúng ta không thể quy định diện tích tách thửa tối thiểu đối với loại đất này như nhau mà cần chia theo khu vực để quy định. Điều này giúp tránh tình trạng đất bị tình trạng đất chia nhỏ, manh mún"- đại diện Văn phòng đăng ký đất đai TP góp ý.

Dự thảo quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác là 500m2. Ảnh: THUẬN VĂN

Đại diện UBND phường Bình Trị Đông góp ý: Đối với phần lối đi thuộc sở hữu chung thì được thu hồi và giao nhà nước quản lý, cụ thể là UBND cấp xã.

Đại diện UBND Phường Đông Hòa cho rằng nên có quy định giao cho Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch- Kiến trúc hướng dẫn quy hoạch lối đi như thế nào là phù hợp và thống nhất.