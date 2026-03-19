Tổ công tác 1645 thống nhất cấp sổ hồng cho người dân tại nhiều dự án 19/03/2026 13:34

(PLO)- Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645, tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho người dân tại các dự án nhà ở.

Ngày 19-3, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 - Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Tổ công tác 1645 họp tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho người dân tại các dự án nhà ở. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Bốn dự án được họp bàn tháo gỡ

Tại cuộc họp, Tổ công tác 1645 đưa ra bốn dự án để họp bàn, gỡ vướng.

Thứ nhất là dự án khu dân cư Nam Sài Gòn- Thế Kỷ 21 tại xã Bình Hưng, TP.HCM do công ty Cổ phần Thế kỷ 21 làm chủ đầu tư.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TP.HCM, dự án có quy mô gồm 197 nền đất đã cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư. Hiện chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với 186 căn nhà đã xây dựng hoàn thành.

Thứ hai là giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho 24 trường hợp người mua nhà ở tại các dự án phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ, TP.HCM do công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư.

Theo VPĐKĐĐ TP.HCM, 24 trường hợp nêu trên thuộc các dự án mà Ban Quản lý khu Nam (nay là Ban Quản lý Phát triển đô thị TP. HCM) tham mưu UBND TP ban hành các quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH Liên doanh Phú mỹ Hưng và giao quyền sử dụng đất cho các hộ dân mua nhà trong dự án.

Trước đây, cơ quan thuế đã thu tiền sử dụng đất theo phiếu chuyển thông tin địa chính của Ban Quản lý khu Nam hoặc kê khai thuế của người mua nhà.

Trường hợp của 24 hộ dân này là các trường hợp còn sót lại trong các dự án nêu trên, do người dân chưa kê khai tại cơ quan thuế.

Những trường hợp người mua nhà ở tại các dự án phường Tân Hưng và Tân Mỹ. Ảnh: VPĐKĐĐ

Đại diện thuế cơ sở 7 TP.HCM đề xuất Sở NN&MT cho phiếu chuyển thông tin liên quan để có cơ sở tính thuế với 24 trường hợp nêu trên.

Thứ ba là dự án khu đô thị - nhà ở phức hợp Tân Thành Bình Dương (Sycamore), khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Bình Dương, TP.HCM do công ty TNHH Sycamore làm chủ đầu tư.

Theo VPĐKĐĐ TP.HCM, dự án có tổng số 368 căn nhà ở thấp tầng. Một số vướng mắc mà VPĐKĐĐ cần làm rõ là việc nghiệm thu hoàn thành công trình; các vấn đề liên quan hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, nước mưa, nước thải…).

Thứ tư là dự án khu căn hộ Habitat Bình Dương – giai đoạn 3, số 8 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, TP.HCM do công ty TNHH Phát triển VSIP-Sembcorp Gateway làm chủ đầu tư.

Theo VPĐKĐĐ TP.HCM, đến nay VPĐKĐĐ chưa nhận được văn bản của các Sở, ngành có liên quan về việc xác định nghĩa vụ tài chính do nhận chuyển nhượng dự án chủ đầu tư nên chưa có cơ sở giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp giấy cho người nhận chuyển nhượng căn hộ tại dự án theo quy định.

Chủ đầu tư bổ sung hồ sơ để cấp sổ hồng cho người dân

Với dự án khu dân cư Nam Sài Gòn- Thế Kỷ 21, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT thống nhất cấp giấy chứng nhận theo đề nghị. Tuy nhiên, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan phải hoàn thiện các thủ tục để tiến hành xem xét cấp giấy.

"Liên quan vấn đề thực hiện nhà ở xã hội, đề nghị Ban Quản lý phát triển Đô thị rà soát và có văn bản chuyển cho VPĐKĐĐ TP. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư phối hợp với VPĐKĐĐ TP hoàn thành các thủ tục để cấp giấy chứng nhận cho người dân"- ông Nguyễn Toàn Thắng chỉ đạo.

Với trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho 24 trường hợp người mua nhà ở tại các dự án phường Tân Hưng và Tân Mỹ, Giám đốc Sở NN&MT, đề nghị có văn bản báo cáo Sở trình bày rõ nguyên nhân tại sao 24 trường hợp này còn sót lại. Đồng thời chủ đầu tư cam kết chịu trách nhiệm, sau đó Sở sẽ có phiếu chuyển cho thuế cơ sở 7 để làm cơ sở tính thuế.

Với dự án dự án khu đô thị - nhà ở phức hợp Tân Thành Bình Dương (Sycamore), sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM thống nhất giải quyết cấp giấy 368 căn cho người mua nhà. Tuy nhiên chủ đầu tư và Phòng Kinh tế đất phải làm thực hiện đầy đủ các thủ tục làm cơ sở cấp giấy cho người mua nhà.

Với dự án khu căn hộ Habitat Bình Dương – giai đoạn 3, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM cho rằng, xét đến thời điểm này những trường hợp trên đã đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên chủ đầu tư cần hoàn thiện thêm các thủ tục để cấp sổ hồng.

"Chủ đầu tư phối hợp với Phòng Kinh tế đất xác định rõ nghĩa vụ tài chính xem có phát sinh hay không, đồng thời thời có ý kiến liên quan việc phát sinh tầng hầm"- ông Thắng nhấn mạnh.