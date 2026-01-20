TP.HCM gỡ vướng để cấp sổ hồng cho gần 1.400 căn nhà ở xã hội 20/01/2026 16:15

(PLO)- Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục để cấp sổ hồng cho gần 1.400 căn nhà ở xã hội tại dự án chung cư Ehomes Nam Sài Gòn, xã Bình Hưng, TP.HCM.

Chiều 20-1, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 - Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Bốn dự án được đưa ra họp bàn, gỡ vướng để cấp sổ hồng cho người mua nhà. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Bốn dự án nhà ở được gỡ vướng

Tại cuộc họp này, Tổ công tác 1645 đưa ra bốn dự án để họp bàn, gỡ vướng.

Thứ nhất là dự án chung cư ở tháp G6 và tháp E2 xã Nhà Bè, do Công ty TNHH bất động sản Nova Riverside làm chủ đầu tư.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TP.HCM, quy mô của dự án bao gồm chung cư Lô G cao 25 tầng, hai hầm gồm sáu khối tháp (tháp G1 đến G6), tổng 1.633 căn hộ, 71 căn thương mại dịch vụ và 690 căn offictel (toàn bộ 690 căn văn phòng đều thuộc tháp G6).

Chung cư lô E cao 21 tầng, hai hầm gồm hai khối tháp (tháp E1 + E2), có tổng 610 căn hộ, 41 căn thương mại dịch vụ và 184 căn offictel.

Dự án này đã giải quyết cấp sổ cho 1415 căn hộ tháp G1, G2, G3, G4, G5 và E1.

Chủ đầu tư đề nghị cấp sổ cho tháp G6 gồm 690 căn văn phòng; 11 căn thương mại dịch vụ và tháp E2 gồm 110 căn hộ và 184 căn văn phòng; 14 căn thương mại dịch vụ.

Dự án chung cư Ehomes Nam Sài Gòn, xã Bình Hưng, TP.HCM. Ảnh: CĐT

Thứ hai là dự án chung cư Ehomes Nam Sài Gòn, xã Bình Hưng, do công ty Cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn làm chủ đầu tư.

Theo VPĐKĐĐ TP, dự án có tổng 1.678 căn căn hộ, trong đó có 282 căn bán thương mại, 1.396 căn nhà ở xã hội. Với dự án này, VPĐKĐĐ TP yêu cầu các đơn vị có liên quan làm rõ một số nội dung như việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bàn giao 2% quỹ bảo trì...

Thứ ba là dự án khu nhà ở Dragon Village, phường Long Trường, do công ty Cổ phần Bất động sản Dragon Village làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gồm 609 căn nhà, trong đó đã cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà 543/609 căn.

Thứ tư là dự án khu nhà ở Trường Lưu, phường Long Trường, do công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM làm chủ đầu tư.

Sớm cấp sổ hồng cho người mua nhà ở xã hội

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về những khó khăn vướng mắc, cũng như đưa ra giải pháp để đẩy nhanh công tác cấp sổ cho người dân, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục để cấp sổ hồng cho các dự án.

Cụ thể, đối với dự án chung cư ở tháp G6 và tháp E2 xã Nhà Bè, ông Thắng thống nhất cấp sổ sau khi chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ về môi trường và một số hạng mục liên quan.

Với dự án chung cư Ehomes Nam Sài Gòn, ông Thắng, thống nhất và yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc cấp sổ hồng cho người dân. "Dự án nhà ở xã hội này có số căn cần cấp sổ rất nhiều. Yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn thiện các thủ tục sớm nhất để cấp sổ hồng cho người mua nhà"- ông Thắng đề nghị.

Với dự án khu nhà ở Dragon Village, sau khi các đơn vị có báo cáo về việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, kết quả giải quyết tranh chấp Lô B104 về ranh...ông Thắng yêu cầu các đơn vị hoàn thành các thủ tục để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Với dự án khu nhà ở Trường Lưu, phường Long Trường, Giám đốc Sở NN&MT cũng đề nghị các đơn vị phải hoàn thiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận cho người dân.