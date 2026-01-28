Chủ đầu tư mong khắc phục sai phạm để cấp sổ hồng cho cư dân chung cư Thái An 3&4 28/01/2026 20:36

(PLO)- Chung cư Thái An 3&4, phường Đông Hưng Thuận do Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành làm chủ đầu tư được Sở NN&MT tìm cách tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho cư dân.

Chiều 28-1, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 - Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho ba dự án phát triển nhà ở thương mại.

Chủ đầu tư xin khắc phục sai phạm

Một trong những dự án được Tổ công tác 1645 gỡ vướng là chung cư Thái An 3&4, phường Đông Hưng Thuận, do Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô khối chung cư cao 15 tầng và hầm với tổng 780 căn hộ.

Chung cư Thái An 3&4, phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: VP

Đây là một trong những dự án gặp rất nhiều vướng mắc.

Thứ nhất là dự án chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Ngoài ra, theo UBND phường Đông Hưng Thuận, chủ đầu tư chưa đầu tư trường mầm non, mảng xanh và chưa bàn giao hạ tầng kỹ thuật.

Cạnh đó, dự án này còn nợ ba quyết định xử phạt gồm: Bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách khi chưa hoàn thành việc xây dựng công trình hạ tầng xã hội; không bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung đã thu của khách hàng; tự ý chuyển đổi công năng mục đích phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư.

Với dự án này, ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc công ty TNHH Địa ốc Đất Lành, cho biết Công ty rất mong muốn khắc phục những sai phạm để hoàn thành thủ tục xin cấp sổ hồng cho người dân.

"Hiện Công ty chúng tôi đang tiếp tục việc lập thủ tục thực hiện nghĩa vụ tài chính. Về trường mầm non, Công ty cũng đã có kiến nghị xem xét cho hoán đổi vị trí một phần thửa đất 102 tờ 51 giao cho chủ đất, phần còn lại sẽ bàn giao cho địa phương sử dụng vào mục đích đất giáo dục..."- ông Nguyễn Văn Đực nói.

Dự án thứ 2 được Tổ công tác 1645 tháo gỡ là dự án khu dân cư Hà Đô, phường Thới An, do công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô làm chủ đầu tư.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TP.HCM, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án trên, với quy mô 54.982,6 m2, bao gồm 124 căn nhà thấp tầng và 256 căn hộ chung cư cao tầng.

Dự án khu dân cư Hà Đô, phường Thới An. Ảnh: HĐ

Hiện dự án đang vướng về nghĩa vụ điều tiết quỹ nhà ở xã hội; thủ tục về môi trường; việc bàn giao công trình công cộng như nhà trẻ, công trình hạ tầng kỹ thuật...

Dự án thứ ba là khu thương mại và căn hộ I-Home tại số 359 Phạm Văn Chiêu, phường An Hội Tây, do công ty Cổ phần Đầu tư Metro Star làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm ba khối A, B, C với 498 căn hộ.

Chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ sẽ được cấp sổ

Với dự án chung cư Thái An 3&4, phường Đông Hưng Thuận, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư báo cáo rõ thực trạng của Công ty, đồng thời thông tin những vấn đề còn tồn đọng của dự án và có cam kết tháo gỡ.

Bên cạnh đó, UBND phường phải có báo cáo rõ những phát sinh của dự án, tiến độ giải quyết ra sao. Từ đó, UBND phường kiến nghị phương án giải quyết như thế nào để VPĐKĐĐ TP xử lý.

"Phòng Kinh tế đất phải phối hợp rà soát với các đơn vị có liên quan để tính toán nghĩa vụ tài chính để Công ty thực hiện nghĩa vụ. Phòng Quản lý đất cũng phải phối hợp với chủ đầu tư để rà soát hồ sơ và thực hiện các thủ tục có liên quan"- ông Thắng chỉ đạo.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 chiều ngày 28-1. Ảnh: NC

Với dự án khu dân cư Hà Đô, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM thống nhất cấp sổ hồng cho người mua căn hộ chung cư cao tầng, tuy nhiên Công ty phải cam kết thực hiện các thủ tục cần thiết.

"Đề nghị Công ty phối hợp với Sở Xây dựng để có báo cáo liên quan nghĩa vụ điều tiết quỹ nhà ở xã hội. Đồng thời, phải có cam kết thực hiện bàn giao hạ tầng kỹ thuật, nhà trẻ và phải hoàn tất thủ tục về môi trường.

Liên quan khu nhà ở thấp tầng, chủ đầu tư phải liên hệ Phòng quản lý đất thực hiện các hồ sơ có liên quan để đưa ra hướng cấp giấy cho người mua nhà"- ông Thắng yêu cầu.

Đối với dự án khu thương mại và căn hộ I-Home tại số 359 Phạm Văn Chiêu, ông Thắng thống nhất hướng cấp sổ hồng cho người dân. Đối với phần thương mại sẽ xem xét các thủ tục cấp sau.