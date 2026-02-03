Thông xe kỹ thuật cầu Thống Nhất nối khu đô thị lớn nhất Đồng Nai 03/02/2026 14:11

(PLO)- Cầu Thống Nhất nối từ đường Võ Thị Sáu sang khu đô thị Hiệp Hòa có quy mô 294 ha được ví như "viên ngọc" của tỉnh Đồng Nai.

Ngày 3-2, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Thống Nhất thuộc dự án xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn.

Đây là sự kiện được UBND tỉnh tổ chức nhân dịp chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026).

Cầu Thống Nhất dài 564m với quy mô 6 làn đường, nằm trong dự án xây dựng đường trục trung tâm đô thị Biên Hòa. Dự án còn đóng vai trò quan trọng kết nối trung tâm đô thị Biên Hòa với khu đô thị hành chính - dịch vụ Biên Hòa 1, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và các trục đường kết nối TPHCM, sân bay Long Thành.

Cầu Thống Nhất dài 564m nằm trong dự án đường trục trung tâm đô thị Biên Hòa. Ảnh: VŨ HỘI,

Dự án xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công.

Dự án có chiều dài khoảng 5,5km, gồm 2 nhánh: Nhánh 1 từ đường Võ Thị Sáu qua cầu Thống Nhất đến nút giao với đường Đặng Văn Trơn tại khu vực cầu An Hảo dài 3,7km, mặt cắt ngang 60m; nhánh 2 từ vòng xoay giao với nhánh 1 đến nút giao với đường Đặng Văn Trơn và cầu Bửu Hòa có chiều dài 1,7km, mặt cắt ngang 47m.

Riêng cầu Thống Nhất giữ vai trò then chốt trong việc kết nối Khu đô thị Hiệp Hòa quy mô khoảng 294ha được ví như "viên ngọc" của tỉnh Đồng Nai bao bọc bởi sông Đồng Nai và sông Cái. Khu đô thị Hiệp Hòa hiện đã có 5 nhà đầu tư liên doanh thực hiện dự án khu đô thị 72.000 tỉ.

Bên cạnh Khu đô thị Hiệp Hòa, UBND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định cho thuê gần 11 ha đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall lớn nhất Việt Nam với tổng vốn 6.000 tỉ đồng.

Cây cầu Thống Nhất chính thức thông xe kỹ thuật. Ảnh: VŨ HỘI.

Đây là vị trí khá đắc địa, giáp khu đô thị và Trung tâm hành chính của tỉnh Đồng Nai sau khi chuyển đổi công năng của Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Khi được kết nối đồng bộ về hạ tầng giao thông, Khu đô thị Hiệp Hòa sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển thành đô thị hiện đại, dịch vụ - thương mại - du lịch, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và chỉnh trang diện mạo đô thị của phường Trấn Biên và tỉnh Đồng Nai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà phát biểu tại buổi thông xe. Ảnh: VH.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà khẳng định: Cầu Thống Nhất và tuyến đường trục trung tâm không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn là công trình hạ tầng có ý nghĩa chiến lược, góp phần từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, mở rộng không gian đô thị, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân.