Phường Tân Mỹ nâng cấp hẻm từ 1,6m lên 4m 03/02/2026 13:51

(PLO)- Từ một tuyến hẻm chỉ rộng 1,6 m, UBND phường Tân Mỹ đã nâng cấp lên đến 4m, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Sáng ngày 3-2, UBND phường Tân Mỹ tổ chức Lễ mừng công hoàn thành công trình nâng cấp, mở rộng hẻm 672 đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Phú, quận 7 cũ).

UBND phường Tân Mỹ đã nâng cấp hẻm từ 1,6m lên đến 4m, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Ông Nguyễn Trần Minh Quân - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 cho biết tuyến hẻm 672 đường Huỳnh Tấn Phát dài 73m, xuống cấp, mặt đường nhỏ hẹp, thường xuyên bị ngập.

Dự án đã mở rộng tuyến hẻm từ 1,6m lên 4m, đồng thời thay thế hệ thống thoát nước để đảm bảo việc thoát nước hiệu quả ra trục đường Huỳnh Tấn Phát, lắp đặt hệ thống chiếu sáng mới.

Dù thời gian thi công được phê duyệt là 90 ngày nhưng với tinh thần làm việc khẩn trương, công trình đã thi công hoàn thành thực tế chỉ sau 68 ngày.

Hiện trạng tuyến hẻm khi chưa nâng cấp.

Ngày trước, hẻm rất nhỏ nên chỉ lọt vừa một chiếc xe chạy. Sau khi nâng cấp, tuyến hẻm rộng thênh thang, ai nấy đều phấn khởi, đi lại thuận tiện lắm. Bà Nguyễn Thị Hoa - người dân trên hẻm 672 đường Huỳnh Tấn Phát.

Nay tuyến hẻm đã khang trang, sạch đẹp hơn.

Ông Phan Minh Hoàng - Phó Chủ tịch phường Tân Mỹ cho biết với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phường đã chủ động chỉ đạo, điều phối, phối hợp các đơn vị liên quan và vận động người dân cùng tham gia. Nhờ đó, công trình được thi công thuận lợi, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ và mỹ quan đô thị.

Thông qua đây, UBND phường Tân Mỹ kêu gọi người dân tiếp tục đồng hành trong việc giữ gìn, bảo vệ các công trình hạ tầng, tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, cùng chung tay xây dựng khu dân cư văn minh – an toàn – nghĩa tình.

Cùng ngày, UBND phường cũng tổ chức phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường và trồng cây xanh, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Người dân, lãnh đạo phường Tân Mỹ tham dự lễ mừng công.

Tuyến hẻm sau khi được nâng cấp đã giúp giảm ùn ứ, giảm ngập.