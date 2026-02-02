TP.HCM lắp biểu trưng 'Giọt nước' khu vực Đài tưởng niệm COVID-19 tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ 02/02/2026 11:58

(PLO)- Biểu tượng “Giọt nước” là điểm nhấn đặc biệt của công trình tại công viên số 1, Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM.

Sáng 2-2, các đơn vị thi công đã hoàn tất việc lắp đặt biểu trưng “Giọt nước”, biểu tượng của trung tâm khu công viên và Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại công viên số 1, Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM.

Theo đó, biểu tượng “Giọt nước" là điểm nhấn đặc biệt của công trình có phần khoét rỗng hình trái tim ở trung tâm khối giọt nước.

Biểu tượng “Giọt nước mắt” là điểm nhấn đặc biệt của công trình tại công viên số 1, Lý Thái Tổ. Ảnh: NC

Thiết kế này cho phép ánh sáng tự nhiên và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật xuyên qua, tạo hiệu ứng lung linh vào ban ngày lẫn ban đêm.

Ngoài ra, trái tim bên trong tượng trưng cho lòng trắc ẩn và tình yêu thương, gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia, gắn kết của cộng đồng trong những thời khắc khó khăn của đại dịch.

Công nhân thực hiện lắp đặt các hạng mục ở công viên. Ảnh: NC

Theo ý tưởng thiết kế, giọt nước mắt không chỉ gợi nhắc nỗi buồn và mất mát mà còn là biểu tượng của hy vọng, sự chữa lành và tinh thần nhân văn của người dân TP.HCM.

Theo thông tin từ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu, khối tượng được chế tác bằng inox gương, chu vi 13 m, cao khoảng 6 m, có bề mặt phản chiếu không gian xung quanh và hình ảnh con người.

Trong ngày, các đơn vị cũng lắp đặt hạng mục bậc đá, hệ thống kỹ thuật và không gian xung quanh.

Công viên tưởng niệm COVID-19 được định hướng là không gian xanh mở, kết hợp tưởng niệm và sinh hoạt cộng đồng, công trình dự kiến khánh thành ngày 12-2-2026.