Lâm Đồng: Khu tái định cư 38 tỉ đồng cho dân vùng sạt lở lại bị sạt lở 02/02/2026 18:06

(PLO)- Khu tái định cư Đưng K’nớ 5 ở Lâm Đồng làm nơi ở mới cho người dân vùng nguy cơ sạt lở cao nhưng nơi này cũng liên tục bị sạt trượt.

Ngày 2-2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA) số 1 tỉnh Lâm Đồng yêu cầu BQLDA đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương khẩn trương rà soát, lập phương án khắc phục sự cố sạt trượt tại khu tái định cư Đưng K’nớ 5, xã Đam Rông 4.

Toàn cảnh khu tái định cư. Ảnh CHÍNH THÀNH.

Trước đó, ngày 29-1, BQLDA số 1 tổ chức kiểm tra thực tế và ghi nhận kết quả khắc phục sạt trượt của BQL khu vực Lạc Dương theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Để đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình và ổn định đời sống người dân, BQLDA số 1 đề nghị BQLDA khu vực Lạc Dương khẩn trương lập phương án, giải pháp xử lý sạt trượt báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai, dự án phải gia cố mái đất bị sạt trượt để đảm bảo an toàn. Đơn vị cần phối hợp với UBND xã Đam Rông 4 đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Khu tái định cư Đưng K’nớ 5 có quy mô khoảng 15 ha, tổng mức đầu tư 38 tỉ đồng nhằm di dời dân vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Giai đoạn 1 đã hoàn thành, bàn giao đất cho 73 hộ dân; giai đoạn 2 đang triển khai với mức đầu tư khoảng 24 tỉ đồng.

Những căn nhà cheo leo trong khu vực có nguy cơ sạt trượt cao. Ảnh CHÍNH THÀNH.

Tuy nhiên, từ mùa mưa năm 2025, tình trạng sạt lở mái ta luy tại đây liên tục gia tăng. Đoạn sạt lở nặng nhất dài khoảng 80 m, khối lượng đất trượt ước gần 200 m3, ảnh hưởng trực tiếp năm hộ dân. Nhiều công trình phụ như bếp, nhà vệ sinh, nhà kho đã bị nghiêng đổ hoặc cuốn xuống chân ta luy. Bốn ngôi nhà khác xuất hiện dấu hiệu sụt lún, nứt tường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Nguyên nhân do khu dân cư nằm trên địa hình đồi dốc, nền đất chủ yếu là đất đắp, dễ bị thấm nước và nhão khi mưa lớn. Việc thiếu hệ thống thoát nước tổng thể khiến nước mưa từ mái nhà dồn xuống chân ta luy, làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và vận động khẩn cấp chín hộ dân sơ tán.

Đất đắp nhão nhoẹt, mềm nhũn. Ảnh CHÍNH THÀNH.

Các đơn vị chức năng được yêu cầu sớm khảo sát, thiết kế và lập dự toán phương án xử lý sạt trượt tổng thể, gia cố nền đất và hoàn thiện hệ thống thoát nước.

Việc xây nhà trên nền đất đắp cao nhưng thiếu hệ thống thoát nước bài bản đã vô tình tạo ra những "con đập treo" trên đầu người dân. Khi mưa dồn dập, nước thấm mềm nền đất nhão, việc sạt trượt là điều tất yếu.

Sự cố tại Đưng K’nớ 5 tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những bất cập trong quy hoạch, kỹ thuật xây dựng tại các khu tái định cư miền núi. Nếu không được xử lý đồng bộ, nguy cơ sạt lở sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân.