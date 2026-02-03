Chấp thuận cho cảng Phước An tiếp nhận tàu trọng tải lớn 03/02/2026 10:15

(PLO)- Bộ Xây dựng vừa chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp khai thác Bến cảng Phước An, tỉnh Đồng Nai được tiếp nhận tàu có trọng tải lớn.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản chấp thuận theo đề nghị của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về việc cho phép Bến cảng Phước An tiếp nhận tàu có trọng tải đến 80.000 DWT giảm tải vào, rời tại cầu cảng số 5, 6, 7.

Cùng với việc chấp thuận chủ trương, Bộ Xây dựng giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chịu trách nhiệm phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải đối với việc tiếp nhận tàu có trọng tải đến 80.000 DWT giảm tải vào, rời các cầu cảng nêu trên theo đúng thẩm quyền.

Bến cảng Phước An. Ảnh: V.HỘI

Trong quá trình xem xét, phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải, Bộ Xây dựng lưu ý Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có trách nhiệm rà soát, cập nhật, bổ sung đầy đủ các nội dung theo ý kiến thẩm định của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng. Đồng thời, yêu cầu làm rõ các giải pháp tăng cường an toàn hàng hải thuộc phạm vi, trách nhiệm của doanh nghiệp khai thác cảng theo quy định.

Thêm vào đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hướng dẫn Công ty Cổ phần dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An trong quá trình bến cảng tiếp nhận tàu theo đúng quy định pháp luật và các nội dung đã được phê duyệt trong phương án bảo đảm an toàn hàng hải.

Đối với doanh nghiệp khai thác cảng, Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty Cổ phần dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An phải tuân thủ đầy đủ hướng dẫn của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng như các cơ quan liên quan trong quá trình tiếp nhận tàu.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện nghiêm các nội dung theo phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được phê duyệt, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra sự cố trong quá trình các cầu cảng tiếp nhận tàu.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh doanh nghiệp không được yêu cầu bộ đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng trong trường hợp phát sinh sự cố.