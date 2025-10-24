Không có phương án lùi cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau 24/10/2025 05:30

(PLO)- Bộ Xây dựng lo lắng trước việc thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và yêu cầu từ lãnh đạo chủ đầu tư đến nhà thầu phải túc trực ở hiện trường.

Dự án đường bộ cao tốc đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau đến nay đạt gần 80% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 1,2% so với kế hoạch. Bộ Xây dựng khẳng định, nếu tình trạng thi công như hiện nay không thay đổi, dự án sẽ không thể hoàn thành vào ngày 19-12-2025.

Vì sao dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau triển khai chậm?

Trao đổi với PLO, đại diện Ban Quản lý (BQL) dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) cho biết dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau triển khai trong điều kiện khan hiếm nguồn vật liệu đắp nền, dẫn đến chậm trễ trong việc gia tải nền, kéo dài thời gian chờ tải. Một số đoạn tuyến phải qua tháng 11-2025 mới có thể dỡ tải.

Bên cạnh đó, thời tiết mưa gió kéo dài cũng gây khó khăn cho giai đoạn dỡ tải, thi công móng và mặt đường. Ngoài ra, một số nhà thầu cùng lúc tham gia nhiều dự án nên nguồn lực tài chính, thiết bị bị dàn trải, chưa tập trung tối đa cho công trình.

Trong hai tháng 8 và 9 vừa qua, các nhà thầu có chuyển biến tích cực, huy động thêm thiết bị, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, dù các vướng mắc về giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu cơ bản đã được tháo gỡ, tiến độ hoàn thành dự án vẫn phụ thuộc vào năng lực tổ chức thi công của các nhà thầu.

Các nhà thầu thi công xuyên đêm trên công trường cao tốc đoạn Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: V.LONG

Theo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), tiến độ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vẫn chưa đáp ứng kế hoạch cam kết. Nguyên nhân chủ yếu do lãnh đạo một số nhà thầu chưa quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; tổ chức thi công còn manh mún, thiếu khoa học; chưa huy động đủ dây chuyền cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa để thi công cuốn chiếu; chưa tập kết đủ vật liệu về công trường và chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ.

Trước tình trạng trên, Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu BQL dự án Mỹ Thuận và các nhà thầu phải coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là “danh dự và trách nhiệm” của mỗi đơn vị.

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát từng ngày, xử lý nhà thầu yếu

Bộ Xây dựng giao BQL dự án Mỹ Thuận chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về tiến độ và chất lượng dự án. BQL dự án phải phối hợp với các địa phương Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau đẩy nhanh bàn giao mặt bằng và hệ thống giám sát giao thông trong tháng 10-2025.

Chủ đầu tư phải lập lại tiến độ chi tiết từng hạng mục, từng nhà thầu theo ngày, tuần; xác định rõ nhu cầu máy móc, nhân lực, bảo đảm hoàn thành và thông xe tuyến chính vào ngày 19-12. Các nhà thầu phải huy động đầy đủ thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công liên tục, không để dồn khối lượng.

Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc. Ảnh: CHÂU ANH

Giám đốc BQL dự án phải trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo, kiểm tra sản lượng hằng ngày, họp kiểm điểm tiến độ hằng tuần. Với hạng mục chậm, phải yêu cầu khắc phục ngay trong tuần kế tiếp; nếu không khắc phục được, phải điều chuyển khối lượng cho đơn vị khác. BQL dự án không để nhà thầu tự ý rút máy móc khỏi công trường khi chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Thêm vào đó, chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu phải tăng cường nhân sự xử lý hồ sơ phát sinh, phê duyệt giá vật liệu, nghiệm thu, thanh toán và giải ngân kịp thời để đảm bảo dòng tiền, không làm gián đoạn thi công.

Bộ Xây dựng giao các đơn vị giám sát, kiểm định phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công, sửa chữa ngay các tồn tại, lập hồ sơ hoàn công, hoàn tất thủ tục để đủ điều kiện khai thác tuyến chính vào ngày 19-12.

Chủ đầu tư phải hoàn thành các hạng mục thiết yếu như trạm dừng nghỉ, hệ thống giám sát giao thông, đảm bảo vận hành đồng bộ. Các nhà thầu cần bố trí đầy đủ phương tiện vận chuyển vật liệu, thi công cuốn chiếu nền, móng, mặt đường ngay sau khi dỡ tải.

Để đẩy nhanh tiến độ, ngày 18-10, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã phát động phong trào thi đua 60 ngày đêm nhằm hoàn thành toàn bộ khối lượng còn lại của hai đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau. Giám đốc BQL dự án Mỹ Thuận, ông Trần Văn Thi cho biết mục tiêu là hoàn thành thông xe toàn tuyến trước ngày 19-12-2025, đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

“Lãnh đạo cấp cao các nhà thầu phải trực tiếp kiểm tra công trường, phân công cán bộ điều hành, kịp thời bổ sung nhân lực, thiết bị khi cần…”- Bộ Xây dựng yêu cầu.

Tư vấn giám sát và chủ đầu tư phải tăng cường nhân sự giám sát, kiểm soát chặt chất lượng, vật liệu đầu vào, nghiệm thu thanh toán nhanh gọn, có mặt tại hiện trường khi cần điều chỉnh hoặc bổ sung thiết kế.

Bộ Xây dựng cho biết Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng sẽ cử lãnh đạo phụ trách dự án bám sát hiện trường, kiểm điểm tiến độ hằng tuần, đánh giá tình hình triển khai của chủ đầu tư và các nhà thầu, kịp thời tham mưu Bộ xử lý phát sinh.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình định kỳ kiểm tra tình hình thi công, hồ sơ quản lý chất lượng, phối hợp với tư vấn kiểm định độc lập để đánh giá chất lượng công trình, bảo đảm đủ điều kiện nghiệm thu và khai thác đúng kế hoạch.