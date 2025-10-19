Thủ tướng: Cả nhiệm kỳ đã đầu tư khoảng 600.000 tỉ cho các đường cao tốc ở ĐBSCL 19/10/2025 19:49

(PLO)- Với gần 600.000 tỉ đồng đầu tư cho khoảng 1.300km đường cao tốc ở ĐBSCL, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sẽ làm thêm sân bay cho khu vực này.

Chiều 19-10, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về tình hình triển khai các dự án đường cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tháng 5-2021 lúc đại dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, Thủ tướng với các bí thư, chủ tịch họp lúc 6 giờ tối, mới thể hiện quyết tâm chính trị về phát triển hệ thống đường cao tốc của ĐBSCL và phải quy hoạch để phát triển vì lúc đó chưa xong quy hoạch.

Đến giờ, vừa làm vừa quy hoạch, đầu năm nay khoảng 1.200km đường cao tốc, vừa qua bổ sung thêm đường cao tốc Cà Mau –Đất Mũi và Đất Mũi - Hòn Khoai khoảng hơn 100km. Như vậy là khoảng 1.300km đường cao tốc ở ĐBSCL, rồi nghiên cứu Cảng Trần Đề, đang thi công Cảng Hòn Khoai, đang thi công sân bay Phú Quốc, đang sửa sân bay Cà Mau, nay mai sẽ làm thêm sân bay nữa. Hệ thống đường thủy cũng được quy hoạch, sẽ bố trí làm.

Tổng số tiền sơ bộ tính cho phát triển hệ thống giao thông của ĐBSCL đến giờ này, cộng với đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và Đất Mũi - Hòn Khoai là gần 600.000 tỉ đồng.

“Thực tế trên cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với ĐBSCL. Tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện và làm là có hiệu quả. Từ nay đến khoảng tháng 6 sang năm chúng ta sẽ hoàn thành khoảng trên, dưới 600km đường cao tốc” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thi công đường cao tốc trục Bắc Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, Thủ tướng đề nghị, cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo chỉ đạo các Ban quản lý dự án, động viên các nhà thầu triển khai nhanh chóng các dự án đã, đang triển khai, theo đúng tiến độ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Vừa qua triển khai chính quyền hai cấp ban đầu có những lúng túng, Thủ tướng đề nghị rà soát lại, bố trí lại cán bộ và điều chỉnh các hoạt động của chính quyền hai cấp để công việc suôn sẻ.

Đối với những người đã nhường đất, nơi sinh sống, thờ tự để làm các dự án thì địa phương phải quan tâm đời sống, sinh kế, điều kiện ăn ở của người dân phải tốt hơn nơi ở cũ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TP

Thủ tướng cũng chỉ đạo cụ thể đối với việc di dời đường điện để có mặt bằng cho dự án; quan tâm về vật liệu cát, đá, sỏi cho các dự án; đề nghị thanh tra tỉnh và thanh tra bộ thanh tra một số địa bàn trọng điểm liên quan cấp mỏ đá, mỏ cát. Không để tội phạm lợi dụng chính sách nhà nước trục lợi. Cạnh đó, nâng công suất khai thác trữ lượng cát, đá, sỏi, đất lên phù hợp với yêu cầu tiến độ các dự án…

Ông cũng lưu ý quan tâm vấn đề môi trường như sạt lở, sụt lún một cách đúng mức, hiệu quả, không vì cái này mất cái kia; thúc đẩy tiến độ, đặc biệt chú ý đến chất lượng công trình.

Đoạn 4km nối Cao Lãnh - An Hữu, Thủ tướng đề nghị Ban Quản lý Mỹ Thuận khẩn trương làm, kết nối vào đoạn 18km, khai thác kết nối trục ngang với trục dọc, ngày 19-12 này phải xong, không thay đổi nữa, làm 3 ca 4 kíp xuyên lễ, tết. Đoạn Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi 80km hoàn thành trong tháng 10.

Dự án Cà Mau - Đất Mũi, Đất Mũi – Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai, Bộ Quốc phòng đảm nhận, áp dụng tất cả các biện pháp mang tính khẩn cấp về an ninh quốc phòng để làm, nguồn lực do Bộ Tài chính quan tâm bố trí đủ.

Mua ngay 2 máy xạ trị cho BV Ung bướu Cần Thơ Ngoài ra, Thủ tướng cũng chỉ đạo một số vấn đề liên quan chuẩn bị APEC; các công trình phải hút cát biển; BV Ung bướu Cần Thơ; đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp. Trong đó, đối với BV Ung bướu Cần Thơ, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương mua ngay hai máy xạ trị để giải quyết quá tải của BV, phục vụ chữa bệnh cho người dân.

Các dự án cần phải khởi công, khánh thành ngày 19-12 thì phải chuẩn bị cho tốt. Các địa phương làm tốt thì trước hết tỉnh, thành được hưởng, giá trị gia tăng của đất lên cao, không gian phát triển mới, tạo công ăn việc làm, đóng góp cho tăng trưởng.

“Cao tốc hoàn thành sớm ngày nào thì ĐBSCL hưởng lợi ngày đó, nhân dân được hưởng lợi ngày đó. Và tôi xin nhắc lại, Đảng, Nhà nước rất quan tâm và dành đầu tư về hạ tầng chiến lược cho ĐBSCL trong nhiệm kỳ này cao nhất trong cả 6 vùng của đất nước. Vì vậy, các địa phương phải thấy đây vừa là niềm tự hào nhưng cũng phải thể hiện tinh thần trách nhiệm làm sao sử dụng đồng vốn này hiệu quả và không để thất thoát” – Thủ tướng nhấn mạnh.