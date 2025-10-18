Giải quyết 20 triệu khối cát san lấp cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng 18/10/2025 19:50

(PLO)- Vướng mắc về cát san lấp cho dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cơ bản được tháo gỡ và TP Cần Thơ đang tìm thêm nguồn để đủ 20 triệu m3.

Tính đến trung tuần tháng 10-2025, vướng mắc nguồn cát san lấp dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ từng bước được tháo gỡ. Cần Thơ đã liên hệ các địa phương có mỏ khai thác khoáng sản (Vĩnh Long, Đồng Tháp) để có sự hỗ trợ, chia sẻ nguồn cát nhằm đảm bảo đủ 20 triệu m3.

Trả lời PLO, phía Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết nguồn vật liệu cát để phục vụ dự án cao tốc trong thời gian qua còn diễn biến phức tạp. Và để tháo gỡ khó khăn, lãnh đạo UBND TP đã họp để nghe báo cáo tiến độ, rà soát nguồn vật liệu cung cấp cho 3 dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn TP.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay đã xác định được nguồn với trữ lượng khoảng 17,5 triệu m3 trong tổng số nhu cầu của dự án khoảng 20 triệu m3. Như vậy với trữ lượng khoảng 17,5 triệu m3, cơ bản đáp ứng theo nhu cầu theo tiến độ của các đơn vị thi công. Thời gian tới tiếp tục tìm nguồn huy động thêm 2,5 triệu m3 cát.

Đối với nguồn vật liệu còn thiếu khoảng 2,5 triệu m3, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát đánh giá trữ lượng mỏ cát trên địa bàn thành phố, tham mưu đề xuất phương án mở rộng mỏ hoặc cấp thêm mỏ mới cho đơn vị thi công. Bên cạnh đó, TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương đề xuất, tham mưu để làm việc với các tỉnh An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp để bổ sung thêm nguồn nhằm nâng công suất khai thác cát, đẩy nhanh tiến độ cung cấp cát cho dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ cho biết Sở khẩn trương làm việc với các tỉnh để tìm nguồn cát san lấp, đảm bảo đủ nguồn cung. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, Sở đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp làm việc với các địa phương có mỏ cát là tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long để đề nghị hỗ trợ nguồn cát.

“Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp và đại diện các nhà thầu thi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đã có buổi trao đổi, làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long. Qua làm việc, hai bên đã thống nhất một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ nguồn cát và đã chốt được 500.000 m3. Còn 2 triệu m3, ngoài việc Vĩnh Long đang cân đối, phía Sở sẽ làm việc với tỉnh Đồng Tháp để tìm nguồn cát.

Riêng các mỏ cát đang khai thác tại địa phương để cung cấp cho Dự án thành phần 4, hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp, nhà thầu được giao mỏ khai thác đảm bảo theo công suất được cấp phép để kịp thời cung ứng nguồn cát cho Dự án” -ông Ngô Thái Chân nói.

Dự án thành phần 3 - cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1. Ảnh: CHÂU ANH

Ngoài ra, để kịp thời hoàn thành dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 đúng tiến độ, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo Chủ đầu tư lập tiến độ thực hiện từ nay đến cuối năm và tới tháng 7-2026, xem công việc còn lại là bao nhiêu trong từng gói thầu để có giải pháp điều chỉnh cho phù hợp; Đồng thời gắn với đó là kế hoạch giải ngân cho từng dự án, kế hoạch khai thác cát hàng tháng phải đạt khối lượng cụ thể là bao nhiêu… ; nhà thầu thi công triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm rút ngắn thời gian chờ lún, đẩy nhanh tiến độ.