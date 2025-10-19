Thủ tướng: Mua ngay mấy máy xạ trị cho BV Ung bướu ở TP Cần Thơ 19/10/2025 15:58

(PLO)- Đi kiểm tra BV Ung bướu ở TP Cần Thơ, thấy người bệnh phải chờ 10 ngày đến hai tuần mới được xạ trị một lần, Thủ tướng nói rất xót xa và đề nghị mua ngay mấy máy xạ trị chữa bệnh cho bà con.

Chiều 19-10, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về tình hình triển khai các dự án đường cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và tặng quà bệnh nhân BV Ung bướu ở TP Cần Thơ. Ảnh: TP

Tại đây, Thủ tướng cho biết ông đã nói nhiều lần, rằng ĐBSCL có hai điểm yếu là nguồn nhân lực và hạ tầng, bao gồm hạ tầng giao thông, năng lượng, chống biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sáng nay (sau khi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ), ông cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, rà soát lại hệ thống bệnh viện (BV) ở Cần Thơ.

“Nói thật vào BV Ung bướu Cần Thơ cảm thấy rất là băn khoăn, trăn trở, 2-3 người bệnh/giường, trong một khu rất chật chội. Rất là trăn trở, day dứt! Thiết bị còn khó khăn, cả BV có một máy chiếu xạ hơn trăm tỉ” – Thủ tướng nói và đề nghị TP Cần Thơ là chủ dự án đề xuất ngay để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thu xếp nguồn vốn, mua ngay mấy máy xạ trị chữa bệnh cho bà con.

“Chờ 10 ngày, hai tuần mới được xạ trị một lần, ngồi ăn ở trên ấy 2-3 người/giường. Người đi theo chăm nom thì không có chỗ, ở vỉa hè cạnh BV rất sơ sài, đổ nát, rất xót ruột” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu “làm ngay việc tăng cường máy xạ trị”, TP Cần Thơ đề xuất, Bộ Tài chính đề xuất ngay nguồn vốn dự phòng. "Đây là việc khẩn cấp vì nó liên quan đến tính mạng, sức khỏe người dân, không khẩn cấp sao được, cứ tưởng tượng chờ một tuần, hai tuần mới xạ trị được thì còn đâu là sức khỏe?!"- Thủ tướng nói.

Thủ tướng làm trao đổi với lãnh đạo TP Cần Thơ về dự án BV Ung bướu Cần Thơ 500 giường đang làm dở dang nhiều năm. Ảnh: TP

Vấn đề thứ hai, Thủ tướng yêu cầu là khẩn trương khởi động lại dự án BV Ung bướu Cần Thơ (500 giường) để cho ĐBSCL có một trung tâm chữa bệnh. Hiện nay có hai loại bệnh phổ biến khu vực này là tim mạch và ung bướu, phải tập trung mũi nhọn vào cái này.

“Tôi đề nghị phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm của đảng viên, tấm lòng với người dân để hành động chứ không nói nhiều nữa, nói ít làm nhiều” – Thủ tướng nhắc.