Tuyên án vụ buôn lậu 113 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ 19/09/2025 16:48

(PLO)- Lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế, các bị cáo đã buôn lậu 113 kg vàng nguyên liệu làm vàng thỏi, trị giá hơn 252 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ...

Chiều 19-9, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu 113 kg vàng, xảy ra tại địa bàn tỉnh Long An (cũ), An Giang và các đơn vị liên quan.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Sa (đang bị truy nã, xét xử vắng mặt) 12 năm tù; Nguyễn Minh Trí 13 năm tù; 12 bị cáo còn lại từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm tù - cùng về tội buôn lậu.

Theo HĐXX, việc bị cáo Nguyễn Hoàng Sa vắng mặt là từ bỏ quyền xét xử. Cơ quan tiến hành tố tụng vẫn đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo và không ảnh hưởng tới quá trình xét xử vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: SONG MAI

Cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Minh Trí và Nguyễn Hoàng Sa và đồng phạm là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong đó, bị cáo Trí là chủ mưu, cầm đầu nên mức án phải nghiêm khắc hơn; các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức thực hiện hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với hồ sơ vụ án, tài liệu có liên quan.

Từ đó có đủ cơ sở xác định, lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế; nhu cầu kinh doanh vàng trong nước lớn, các bị cáo tại Long An (cũ), An Giang, Cà Mau, TP.HCM và Hà Nội đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu vàng.

Từ ngày 6-12-2024 đến ngày 17-12-2024, các bị cáo đã buôn lậu tổng số 113 kg vàng nguyên liệu làm vàng thỏi, trị giá hơn 252 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Trong đó, đường dây của bị cáo Nguyễn Hoàng Sa đã buôn lậu 36 kg vàng trị giá gần 80 tỉ đồng qua khu vực biên giới tỉnh An Giang cũ.

Sa thuê bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa sử dụng xuồng máy vận chuyển USD sang Campuchia giao cho người tên là “Xây” hoặc “Mập” (người Campuchia chưa rõ thông tin cá nhân) để mua vàng, rồi vận chuyển về Việt Nam.

Sau khi nhận vàng, Nghĩa vận chuyển về Việt Nam giao cho Lê Thị Kim Xuyên (vợ của Nghĩa). Xuyên giao vàng cho 3 cá nhân do Sa thuê, gồm: Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quốc Tuấn, Ôn Thế Hải để vận chuyển về TP.HCM, An Giang, Cà Mau giao cho các chủ tiệm vàng trên và nhận tiền thanh toán.

Các bị cáo là chủ tiệm vàng, gồm: Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ đã thỏa thuận với Sa mua vàng lậu tại Campuchia rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Cũng theo cáo trạng, đường dây buôn lậu vàng của bị cáo Nguyễn Minh Trí đã buôn lậu vàng từ cuối năm 2024. Trí thông qua Sa biết Van Hear (người Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) để buôn lậu vàng.

Trí bỏ ra 150.000 USD đưa cho Van Hear; số tiền còn lại Van Hear chịu trách nhiệm thu xếp. Van Hear thuê Điền (quốc tịch Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) vận chuyển đến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Từ ngày 6-12-2024 đến ngày 17-12-2024, Nguyễn Minh Trí đã mua 77 kg vàng tại Campuchia, tổng trị giá hơn 172 tỉ đồng.

Nguyễn Minh Trí đã bán cho chủ tiệm vàng là bị cáo Nguyễn Chí Khoa 29 kg vàng tổng trị giá gần 65 tỉ đồng và bán cho Phạm Ngọc Thắng 48 kg vàng, tổng trị giá 107 tỉ đồng. Trí thu lợi bất chính 26.920 USD, tương đương 653 triệu đồng.